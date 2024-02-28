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حمادة أبو نجمة: حل مشكلة المتعطلين عن العمل في جنوب الأردن تتمثل بإيجاد استثمارات جديدة

2/28/2024 9:09:32 AM
(MENAFN- Amman Net) قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة إن حل مشكلة المتعطلين عن العمل في جنوب الأردن تتمثل بإجاد استثمارات جديدة او توفير فرص عمل مناسبة في محافظات أخرى.


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