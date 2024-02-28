حمادة أبو نجمة: حل مشكلة المتعطلين عن العمل في جنوب الأردن تتمثل بإيجاد استثمارات جديدة

حمادة أبو نجمة: حل مشكلة المتعطلين عن العمل في جنوب الأردن تتمثل بإيجاد استثمارات جديدة
التاريخ
2/28/2024 9:09:32 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة إن حل مشكلة المتعطلين عن العمل في جنوب الأردن تتمثل بإجاد استثمارات جديدة او توفير فرص عمل مناسبة في محافظات أخرى.
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