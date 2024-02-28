البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نتطلع لزيادة استثماراتنا في الأردن لـ100 مليون دولار سنويا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريغترينك، أن نمو الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط جيد، ويسير بوتيرة مستقرة في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة، مدفوعا بالتنفيذ الناجح لرؤية التحديث الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.



وقال إن البنك يتطلع لتوسيع نشاطاته واستثماراته في المملكة، لتصل إلى أكثر من 100 مليون دولار سنويا تشمل مجالات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.



ويزور "يورغن" عمّان بهدف الاطلاع على أنشطة البنك في الأردن، والتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لتحديد المجالات المحتملة للدعم المستقبلي للبنك في الأردن.



وأكد دعم البنك للمملكة، في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة والإقليم، موضحا أنه أجرى مناقشات موسعة مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، حول الاستثمارات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتحفز إيجاد فرص العمل.



وحول تأثيرات حرب غزة، على اقتصاد المملكة، توقع يورغن، أن يكون لها تأثير على الاقتصاد المحلي، الذي يتصف بصلابته أمام التحديات ونموه المستقر ونسب التضخم المنخفضة، جراء ربط سعر صرف الدينار بالدولار.



وأوضح أن القطاع الخاص سيبقى في حالة من الحذر الشديد لفتح استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها نتيجة لضبابية الوضع.



وحول برنامج مشروع النجمة الخضراء، أكد يورغن أن البرنامج يهدف إلى زيادة تنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، للإسهام في التحول الأخضر في المملكة خاصة.



وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في الوصول إلى اقتصاد أكثر خضرة من خلال تقديم منتجات وخدمات خضراء مبتكرة، مشيرا إلى أن البنك قدم دعمه الفني والاستشاري لـ 500 شركة صغيرة ومتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات، وقدرتها على توفير الوظائف.



وأكد دعم البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات بنكية عبر البنوك، لافتا إلى إطلاق تمويل الاقتصاد الأخضر، لتعزيز الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص في الأردن من خلال المؤسسات المالية المحلية الشريكة.



كما أكد حرص البنك على دعم الأردن للانتقال إلى اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام، مبينا أن البنك يعمل على عدة مشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مثل مشروع باصات كهربائية صديقة للبيئة لخفض التلوث واستهلاك الطاقة في المدينة، ومشروع النفايات الصلبة.



وأشاد يورغن، برؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة العام الماضي لما تتضمنه من مشاريع تنموية واستراتيجية تعمل على زيادة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى إصدار الحكومة لقوانين وتشريعات تدعم هذه الرؤية، منها قانونا الاستثمار، والشراكة بين القطاع العام والخاص، ونهج مكافحة التهرب الضريبي، ما يضمن وتيرة نمو متصاعدة في المملكة.



وبين أن البنك يركز على دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ بدء أعماله على أراضي المملكة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يتوافق مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم قطاعات مهمة كالصناعات عالية القيمة، والسياحة، والتنمية الحضرية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والنقل والبنية التحتية، والناقل الوطني للمياه، ومشاريع الاقتصاد الأخضر، والابتكارات والمشاريع الريادية، والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الرؤية، بالاضافة إلى الهيدروجين الأخضر والتعدين المستدام.



وفيما يخص استثمارات البنك في المملكة، بين أن البنك استثمر في السنوات الـ12 الماضية، في 71 مشروعا بقيمة تقديرية بلغت 2.1 مليار يورو 268 مليون يورو تمويل ميسر، مشيرا إلى أنه استثمر العام الماضي في 5 مشاريع بقيمة 62 مليون يورو.



والتحق الأردن بعضوية البنك عام 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.