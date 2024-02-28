وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية في سلطنة عُمان

جاء ذلك خلال مشاركة وفد صناعي أردني في منتدى صحار للاستثمار الذي أقيم في سلطنة عُمان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، وعضوي غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، وممثلين لعدة شركات صناعية أردنية.

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