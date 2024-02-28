بيان صادر عن رئاسة الوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت رئاسة الوزراء بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، اليوم الأربعاء، ورشة حول سن القوانين وتجويد الصياغة التشريعية في الأردن، ودور مركز الحكومة في مشاركة المعايير الدولية المتبعة بالتخطيط التشريعي الفعال.وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي في تحديد المراحل والمعايير المتبعة، وتقديم الدعم والإرشاد والرقابة على الصياغة القانونية، لضمان جودة وفاعلية سن القوانين المبنية على نهج الأدلة.



وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة خلال رعايتها الحفل، إن أهمية انعقاد هذه الورشة، واختصاصها بموضوع تجويد الصياغة التشريعية، يحتاج إلى اهتمام كبير ومتواصل من أجل مواكبة أحدث التطورات والتغيرات، وضمان الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال بشكل يخدم جهود الدولة الأردنية، ويضمن جودة تشريعاتها في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن تجويد الصياغة التشريعية، وضمان شموليتها وتكامليتها، من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي الذي يعد هدفا مهما نسعى للوصول إليه من أجل ضمان استقرار العمل وانسيابه في مختلف المجالات، مؤكدة أن وجود إشكاليات في الصياغة التشريعية يؤدي حتما إلى استمرار التغيير والتعديل في التشريعات، وخلال فترات زمنية متقاربة الأمر الذي يعيق مجالات العمل المختلفة، ويؤير سلبا على مختلف القطاعات.



وبينت نمروقة أنه لا بد من البناء على المنجزات التي حققتها الدولة في مئويتها الأولى وتعزيزها من خلال التعاون والشراكة مع البرلمان وفق الأصول الدستورية، وتحديث مجموعة واسعة من التشريعات؛ تنفيذا لمخرجات مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة.

وأشارت إلى أن منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تتطلب تحديث الإطار التشريعي في العديد من مفاصل هذه المسارات، وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية، ومراجعة التشريعات باعتبارها من أهم الأدوات التي تترجم السياسة العامة للدولة ورؤى قيادتها إلى واقع ملموس.



ولفتت إلى أن مشاركة ديوان التشريع والرأي والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء في هذه الورشة، سيسهم في دعم جهود الحكومة في مجال تحديث التشريعات، وتجويد صياغاتها.