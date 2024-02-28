شراكة بين مجموعة المسعود وإس إيه بي لتعزيز التحوّل الرقمي

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 28 فبراير 2024: نشرت مجموعة المسعود، إحدى أكبر الشركات الصناعية والتجارية والخدمية في إمارة أبوظبي، حلولاً سحابية متطورة من عملاقة التكنولوجيا العالمية "إس إيه بي" (رمزها في بورصة نيويورك: SAP)، وذلك في إطار رحلة التحول الرقمي التي تقودها المجموعة للتحول إلى مؤسسة ذكية.
وستسهم حلول "إس إيه بي"، لا سيما التي سيتم تطبيقها في قطاعات السيارات والصناعة والعقارات، في تزويد مجموعة المسعود بمصدر موحد للمعلومات الفورية من جميع أقسام الشركة، إلى جانب أتمتة العديد من العمليات التجارية الرئيسية وتعزيز مركزيتها بما يضمن تحقيق كفاءة أكبر واتخاذ قرارات صائبة مستندة إلى بيانات دقيقة. ونظراً لكون الموارد البشرية من أولى أولوياتها، ستقوم مجموعة المسعود بتطبيق منصة SAP SuccessFactors للمساعدة في تقليل حجم المهام اليدوية، وتوفير إطلاع شامل على الإجراءات المتعلقة بالقوى العاملة المتنامية لديها بدءاً من التوظيف مروراً بالتطور المهني ووصولاً إلى تخطيط التعاقب الوظيفي.
وتعد الاستدامة من مجالات التركيز لدى مجموعة المسعود، حيث تقدم الأقسام والشركات العاملة تحت مظلتها مجموعة واسعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة ومن ضمنها المباني المعيارية الصديقة للبيئة، وتطبيقات الطاقة الشمسية المتنقلة، ووحدات شحن الطاقة الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية، وتطوير نظام عامل بغاز الهيدروجين.
وتشكل خبرات "إس إيه بي" الممتدة لأكثر من 50 عاماً والتي يتم توظيفها في الحلول التي تقدمها الشركة مكوناً أساسياً في استراتيجية مجموعة المسعود، وتشمل هذه الحلول برمجيات مخصصة لقطاعات الأعمال والتي يتم توظيفها لإدارة مبيعات وخدمات السيارات، إلى جانب إدارة قطاعات العقارات والصناعة والخدمات البحرية، وذلك بما يتماشى مع الأغراض التجارية المتنوعة للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جهود تحقيق مجموعة المسعود لهدفها بأن تصبح شركة ذكية ستشهد نشر حل "رايز وذ إس إيه بي" Rise with SAP الذي يضمن الاستفادة من استراتيجيات الحوسبة السحابية، إلى جانب نشر منصّة S/4HANA السحابية لتخطيط موارد المؤسسات.
وعلق ميراج حسين، رئيس دعم الشركات في مجموعة المسعود قائلاً: "تتسم جميع قطاعات أعمالنا بمستويات تنافسية كبيرة، ولذلك فقد كانت خبرات "إس إيه بي" المعمقة في هذه القطاعات عاملاً رئيسياً في عملية اتخاذ القرار في المجموعة. إننا نتوقع تحقيق وفورات ملموسة في التكلفة في مجالات أعمالنا التي تشمل إدارة تجربة العملاء ورأس المال البشري والعمليات المالية وإعداد التقارير، وذلك بفضل الأتمتة وتطبيق الإجراءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير نظرة موحدة ومركزية على سير العمل في كامل المؤسسة ما يتيح لنا التركيز على فرص النمو الجديدة واتخاذ قرارات سديدة في الوقت المناسب".
من جهته قال سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى "إس إيه بي" في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتيح المجموعات ذات التنوع الكبير كمجموعة المسعود الفرصة لشركة "إس إيه بي" لمشاركة خبراتها الممتدة لعقود طويلة في المنطقة عبر قطاعات مختلفة لتحسين العمليات التجارية و تعزيز الكفاءة التشغيلية. وبالتزامها في تحسين كل جوانب عملها عبر توظيف أحدث التقنيات، فمن المقرر أن تصبح مجموعة المسعود إحدى أبرز مؤسسات القطاع الخاص الأكثر ابتكاراً على مستوى الدولة".
التعليق على الصورة (من اليمين إلى اليسار): محمد حمّاد، مدير المبيعات لدى "إس إيه بي" الإمارات، سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى "إس إيه بي" في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا، رافد العزاوي، الرئيس المالي لدى مجموعة المسعود، و ميراج حسين رئيس دعم الشركات في مجموعة المسعود.
MENAFN28022024006633014413ID1107911610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.