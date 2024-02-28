غرفة دبي العالمية تنظم 1,800 اجتماعاً ثنائياً للأعمال لدعم نمو الشركات المحلية بالأسواق الدولية

(MENAFN
- BCW Global) دبي _ نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تعزيز فرص النمو والانتشار الخارجي لـلشركات المحلية العاملة في الإمارة خلال العام 2023، وذلك من خلال تنسيقها لأكثر من 1,800 اجتماع عمل ثنائي لهذه الشركات في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي أطلقتها الغرفة في شهر مارس من العام الماضي.
وخلال أول عام لانطلاقها، نظمت مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" سبع بعثات ووفود تجارية إلى 11 سوقاً في 3 قارات شملت آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتضمنت الأسواق التي شملتها جولات البعثات التجارية كلا ًمن أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في وسط آسيا، ورواندا وكينيا في شرق أفريقيا، وكوت ديفوار ونيجيريا في غرب أفريقيا، فيما شاركت الوفود بمعارض دولية متخصصة في كل المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ وألمانيا.
وتضمنت فعاليات البعثات والوفود التي نظمتها المبادرة خلال العام الماضي تنظيم أكثر من 1,800 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظرائها من شركات القطاع الخاص في هذه الدول لبحث فرص الشراكة والتعاون إما من خلال تعزيز التجارة البينية أو من خلال افتتاح فرع للشركة في السوق المستهدفة.
وتساهم غرفة دبي العالمية من خلال مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" بشكل فعال في دعم أهداف مبادرة "دبي جلوبال"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم، إلى جانب إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم، وذلك بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات.
وتهدف مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" لربط شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وذلك عبر تنظيم بعثات ووفود تجارية متخصصة تضم شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة، ويتم خلالها عقد فعاليات ولقاءات أعمال ثنائية في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وتوفر المبادرة لشركات دبي المشاركة في فعاليات بعثاتها ووفودها الخارجية كافة البيانات الاقتصادية والمعلومات الاستراتيجية حول واقع ومعطيات كل من الأسواق المستهدفة، مع التعريف بالتشريعات والسياسات الخاصة بكل دولة فيما يخص متطلبات إنشاء الفروع والامتيازات التجارية والاستثمارات والشراكات؛ بالإضافة إلى جوانب التعهيد الخارجي وتنويع الشركاء التجاريين لضمان قدرة هذه الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وزيادة فرص نجاحها.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:"تواصل دبي تعزيز مكانتها الرائدة كمحور رئيسي في حركة التجارة والأعمال الدولية بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وذلك في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات تنافسية متكاملة ومتجددة وبيئة مثالية للأعمال، إلى جانب السياسات والتشريعات العصرية والانفتاح الاقتصادي والعلاقات التجارية الوثيقة مع كافة دول العالم، مما ينعكس بشكل إيجابي على استمرار النمو المستدام الذي يسجله الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة".
وتابع لوتاه قائلاً: "ملتزمون من خلال مبادراتنا وبرامجنا برفع قيمة تجارة دبي الخارجية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وقد حرصت غرفة دبي العالمية على تحديد مجموعة من الأسواق الدولية المجزية بالنسبة لشركات الإمارة مع دراسة واقع ومعطيات كل منها بشكل دقيق ورصد آراء وأفكار القطاع الخاص المحلي، وباشرنا من خلال مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" تحفيز انطلاق وانتشار شركات دبي نحو تلك الأسواق من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تنظيم مجموعة من البعثات والوفود التجارية التي قدمت فرصاً حيوية أمام القطاع الخاص في دبي لبناء شبكة عالمية من علاقات الأعمال الواعدة، وإبرام اتفاقيات وعقود متنوعة في عدة أسواق خارجية".
وقد نجحت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي لوحده في دعم توسع 77 شركة محلية عاملة بدبي في الأسواق العالمية المتنوعة، بنسبة نمو سنوية بلغت 756% مقارنة بعدد الشركات التي دعمت توسعها الخارجي خلال العام 2022.
وتمّ تنظيم أول بعثة تجارية ضمن إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" في شهر مارس الماضي، واستهدفت أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في منطقة آسيا الوسطى. كما نظمت الغرفة مطلع شهر نوفمبر الماضي بعثة تجارية إلى رواندا وكينيا في شرق أفريقيا. وأعقب ذلك في نهاية الشهر ذاته بعثة تجارية أخرى إلى كوت ديفوار ونيجيريا في غرب أفريقيا.
كما قادت غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري وفدين تجاريين للمشاركة في معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة في لندن خلال شهر أبريل، ومعرض سايتكس في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في يونيو. وترأست في سبتمبر وأكتوبر وفدين آخرين للمشاركة في المعرض الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة في هونغ كونغ ومعرض أنوجا 2023 بمدينة كولونيا الألمانية الذي يعتبر أكبر معرض تجاري لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم.
وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" استكمالاً لمبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" التي تتيح لمجتمع الأعمال في دبي منصة مهمة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص ودعم خططهم للتوسع في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية. وتوفر المبادرة إحاطة شاملة عن الفرص التجارية والإمكانيات الاقتصادية واستراتيجيات دخول الأسواق التي تستهدفها مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي".
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