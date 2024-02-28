سامسونج تستعرض قدرات هواتفها المحمولة Galaxy S24 في التصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال "إكسبوجر 2024"

(MENAFN
- BCW Global) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة؛ 28 فبراير 2024: تستعرض شركة سامسونج جلف للإلكترونيات قدرات التصوير الاستثنائية لأحدث سلسلة هواتفها المحمولة Galaxy S24 خلال فعاليات المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، والذي يستمر حتى 5 مارس في مركز إكسبو الشارقة.
وتعد سامسونج شريك الهواتف المحمولة الحصري للحدث، وتقدم منصتها في المهرجان تجارب غامرة تتيح للزوار استكشاف منتجاتها المبتكرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الانضمام إلى ندواتها التعليمية عن التصوير. وتتميز منصتها بتصميم فريد يتضمن العديد من المحطات التفاعلية، بما فيها جلسات تدريب على Galaxy S24، واستعراض العديد من قدرات الذكاء الاصطناعي بما فيها Circle to Search ، وPhoto Editing Wall، وPhoto Assist، بالإضافة إلى تقديم عروض توضيحية لترجمة الذكاء الاصطناعي و Note Assist. وتسلّط كل محطة الضوء على ما تتميز به سلسلة Galaxy S24 من التكنولوجيا المتقدمة والاستخدامات المتعددة وقدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تقدمها.
يجمع مهرجان إكسبوجر السنوي أبرز مشاهير المصورين الفوتوغرافيين وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم، حيث يوفر لهم منصة للتواصل وتبادل الخبرات المعرفية.
وبهذه المناسبة، قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يسعدنا أن نشارك مرةً أخرى في المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، وأن نستعرض من خلاله قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لأحدث سلسلة Galaxy S24 لدينا، والتي أعادت تعريف مفهوم التصوير بالهاتف المحمول، ووضعت قدرات التصوير الاحترافي في متناول مستخدمي هواتف Galaxy. وندعو جميع حضور المهرجان للانضمام إلى ورش عملنا ومعاينة تقنياتنا المبتكرة مباشرةً وقدرتها على تعزيز مهاراتهم في التصوير والارتقاء بتجربتهم في استخدام الهواتف المحمولة".
وستقدم سامسونج ست ورش عمل للتصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي Galaxy AI في المهرجان، مما يتيح للحضور فرصةً للتعرّف أكثر على عالم التصوير بالهاتف المحمول. وستشرح فيها طرق استخدام الميزات المتطورة لسلسلة Galaxy S24 لالتقاط أروع الصور ومقاطع الفيديو ضمن البيئات المتنوعة وظروف الإضاءة المختلفة. وستقدم لزوارها أيضاً نصائح إضافية لالتقاط وتحرير الصور ومقاطع الفيديو بجودة الأفلام السينمائية. كما ستنظم الشركة جولة Galaxy Photo بقيادة نخبة من الخبراء في 2 مارس لاستكشاف معالم الشارقة المتميزة.
وترعى سامسونج في مهرجان إكسبوجر فئتين من الجوائز المرموقة: إحداهما للتصوير بالهاتف المحمول، والأخرى للتصوير الليلي. وسيحظى الفائزون في هاتين الفئتين بهواتف Galaxy S24 Ultra المتميزة ضمن حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في 3 مارس.
بالإضافة إلى ذلك، ستبرهن سامسونج لعشاق التصوير أن أحدث أجهزة التلفاز لديها توفر المنصة المناسبة لعرض إبداعاتهم. إذ يمكن للمستخدمين تحويل أجهزة التلفاز الخاصة بهم إلى إطار صور رقمي لإضفاء لمسة شخصية وجاذبية جمالية إلى مساحة معيشتهم ومشاركة ذكرياتهم مع الآخرين. وتوفر أجهزة التلفاز مقاس 98 بوصة وجهاز Frame TV مقاس 85 بوصة وتلفاز 8K مقاس 75 بوصة وشاشة Sero تجربة مشاهدة واقعية وغامرة بتفاصيل عالية الدقة وألوان نابضة بالحياة وتباين عالٍ.
وتعتبر مشاركة سامسونج في مهرجان إكسبوجر هذا العام أكثر تأثيراً كونها ترتكز إلى النجاح الباهر الذي حققته في مشاركتها العام الماضي، حيث كانت سامسونج شريك الهواتف المحمولة الحصري للحدث، ونظمت خلاله خمس ورش عمل لهواتف Galaxy بحضور 90 مشاركاً، وأعلنت عن رعايتها لمسابقتين للتصوير: إحداهما للتصوير في الشوارع، والأخرى لتصوير المناظر الطبيعية.
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