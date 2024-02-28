آفاق الإسلامية للتمويل تطلق 3 فروع رقمية متطورة في دولة الإمارات

(MENAFN
- Clickonpublicrelation) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2024: أعلنت آفاق الإسلامية للتمويل، الشركة الرائدة في تقديم المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اليوم عن افتتاح ثلاثة فروع رقمية جديدة في دبي والشارقة والفجيرة كجزء من استراتيجيتها التوسعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يتم منح العملاء المحتملين تجربة تأهيل سلسة، مع فرصة التقدم بطلب للحصول على المنتجات وبدء استخدامها على الفور، ومن أبرز الميزات هو القدرة على التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان، حيث لا يستطيع العملاء المعتمدون طباعة بطاقاتهم فحسب، بل يمكنهم أيضًا تفعيل بطاقاتهم على الفور، مما يسهل الاستخدام الفوري.
في خطوة نحو تعزيز تمكين العملاء، توفر فروع آفاق الرقمية الحديثة، التي تجسد شعار "تمويل بكل سهولة"، وصولاً مثالياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى مجموعة خدمات آفاق الكاملة، وهذا ما يسهل بدوره على العملاء التفاعل مع الشركة بأقصى قدر من الراحة، وبالنسبة لعملائنا الحاليين، تعد هذه الفروع بمثابة منصة متكاملة مثالية للحصول على نظرة شاملة حول تعاملهم مع آفاق، إلى جانب سهولة سداد المدفوعات لمختلف المنتجات والخدمات.
علاوة على ذلك، تم تصميم هذه الفروع الرقمية لإضفاء لمسة شخصية على خدمة العملاء، بحيث يمكن للعملاء من خلال ميزة مكالمات الفيديو المتكاملة التواصل مع فريق خدمة آفاق للحصول على المساعدة في الوقت الفعلي، مما يضمن حلًا سريعًا للاستفسارات، كما تم تجهيز الأكشاك الموجودة في الفروع الرقمية أيضًا بخيارات دفع متنوعة، وتقبل عن طريق الدفع النقدي (كاش) وبطاقات الخصم/الائتمان والمحافظ الرقمية، لتلبية الخيارات المتنوعة لعملائنا الكرام، إذ يعكس هذا الابتكار التزام آفاق بتقديم حلول خدمات مريحة وفعالة.
وبهذه المناسبة قال السيد هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: "لقد أعرب عملاؤنا في أكثر من مناسبة عن تفضيلهم للمنصات الرقمية التي توفر الراحة والمرونة لإدارة شؤونهم المالية بما يتناسب مع احتياجاتهم، في أي وقت وفي أي مكان، لذا تم تصميم فروعنا الرقمية الجديدة بدقة لتلبية متطلبات العملاء المتطورة، مما يضمن تجربة مالية سلسة ومبسطة، حيث ينصب تركيزنا على تسخير التكنولوجيا المتطورة لتقديم خدمة عملاء رفيعة المستوى".
وأضاف حمود قائلاً: "إن إطلاق هذه الفروع الرقمية هي مدعاة للفخر بالنسبة لشركة آفاق، حيث تم تطويرها بالكامل استجابة لملاحظات العملاء وأنماط حياتهم المتطورة، بما يتماشى مع متطلباتهم، حيث تقدم هذه الفروع الرقمية ميزات متطورة في الخدمات المالية الرقمية تهدف إلى جعل التمويل أكثر بساطة وأسهل وأكثر تخصيصًا".
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن آفاق الإسلامية للتمويل هي شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2006 كشركة تمويل تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتقدم آفاق، والتي يقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي، كافة شرائح التمويل والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الخدمات المالية الأخرى التي تعتمد على تقديم خدمات متنوعة من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
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