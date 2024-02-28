تحليل السوق التالي عن هاني أبوعاقلة كبير محللي الأسواق في XTB MENA

(MENAFN
- Your Mind Media ) الامارات العربية المتحدة، دبي –٢٨ فبراير ٢٠٢٤
أظهرت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا اليوم، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة وترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة. كما استمرت ضبابية سوق النفط في التأثير على المعنويات.
لم يشهد سوق الأسهم السعودية تغيرا بعد الأداء الإيجابي الذي حققه يوم أمس. سجلت الأسهم الكبرى أداء متباين مع تفاعل المتداولين مع أرباح الشركات. وأعلنت لوبريف نتائج سنوية مخيبة للآمال بينما واجهت سابك خسائر. من ناحية أخرى، واصلت شركة أفالون فارما ارتفاعها بعد بداية تداولها يوم أمس بينما يتطلع المتداولون إلى شركة Modern Mills.
واصل سوق الأسهم في دبي اتجاهه التصاعدي، حيث وصل إلى مستويات قياسية جديدة ولكن بمكاسب أقل من يوم أمس. وظل بنك دبي التجاري في اتجاه صعودي بينما كانت أسهم البنوك الأخرى تشهد أداء متباينا. من الممكن أن يستمر زخم السوق، مدفوعا بأساسيات قوية بينما يمكن للمتداولين أيضا مراقبة اكتتاب شركة Parkin.
تراجع سوق أبوظبي للأسهم مرة أخرى بعد انتعاشه يوم أمس. وقد يجد المؤشر الرئيسي بعض الدعم قرب أدنى مستوى سجله يوم أمس. ومن الممكن أن يستمر انخفاض أسعار النفط في التأثير سلبا على السوق.
وظل سوق الأسهم القطرية مستقرا نسبيا بعد ثلاثة أيام من المكاسب، حيث أدى أداء القطاع المصرفي إلى ضعف السوق. في حين أن السوق يمكن أن يظل معرضا لتصحيحات في الأسعار إذا تحرك المتداولون لتأمين مكاسبهم، فإن انخفاض في التوترات الجيوسياسية يمكن أن يغذي الانتعاش الحالي.
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