التعليقات التالية حول الأسواق عن وائل مكارم كبير إستراتيجي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Exness

(MENAFN
- Your Mind Media ) شهدت أسعار الذهب انخفاضا اليوم، متأثرة سلبا بقوة الدولار. وبقي المعدن الأصفر في الغالب ضمن نطاق تداوله خلال الأسابيع الماضية. قد يتوخى المتداولون الحذر أمام المخاوف بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية واحتمال بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ومن المتوقع أن تتجه أنظار المتداولين إلى البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث تترقب الاسواق صدور ارقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم ونفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين الأوروبية يومي الخميس والجمعة. من المحتمل أن تؤثر تلك البيانات على التوقعات حول توجه السياسة النقدية وعلى أداء الذهب. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يستمر تأثير الظروف الجيوسياسية حيث قد يضغط تراجع في حدة التوترات في الشرق الأوسط على السوق
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