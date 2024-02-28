إلكترونيك آرتس تُعلن عن إطلاق أول نسخة من بطولةEA SPORTS FC™ الرمضانية

(MENAFN
- Taqarabu Hybrid Communications) أعلنت إلكترونيك آرتس اليوم عن إطلاق أولى بطولاتها على الإطلاق في الشرق الأوسط،
بطولة EA SPORTS FC™ الرمضانية، والمُنظمة من قبل Zawaya Gaming، للاحتفال بالشهر الفضيل. تم تصميم هذه البطولة للتفاعل مع اللاعبين ومحبي السلسلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدعمها كل من شركة بيبسي والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
ستتضمن بطولة EA SPORTS FC™ الرمضانية جزئين مثيرين: جزء لـ EA SPORTS FC™ 24 على جهاز PlayStation 5، والأخرى لـ EA SPORTS FC™ على أجهزة الجوال. وسيتأهل 16 لاعبًا للتنافس في النهائيات، وسيتم دعوة اللاعبين ليُكَوِّنوا فرق ثنائية مع رياضيين معروفين وصانعي محتوى والمشاركة في النهائيات بنمط 2 ضد 2 في كل من EA SPORTS FC™ 24 و EA SPORTS FC™على الجوال.
في يوليو الماضي، أعلنت شركة بيبسيكو و EA SPORTS FC™ عن شراكة عالمية تمتد لعدة سنوات تجعل من بيبسي وغاتوريد شركاء فخورين للعبة محاكاة كرة القدم الأكثر مبيعًا في العالم. وتواصل الشركتان التعاون لتوفير تجارب لعب تخلق لحظات رائعة لمحبي كرة القدم.
المشاركة لنسخة PlayStation 5 من البطولة مفتوحة لدول الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما المشاركة مفتوحة لبطولة الجوال للمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر، والجزائر، والمغرب، وإندونيسيا.
بطولة EA SPORTS FC™ الرمضانية تُعد احتفالية بشهر رمضان الفضيل وتهدف إلى توحيد اللاعبين ومحبي اللعبة من خلال حملة تفاعلية. سيتلقى الفائزين المؤهلين دعوات حصرية لحضور النهائيات واللعب جنبًا إلى جنب مع رياضيين مشهورين وصناع محتوى للعبة EA SPORTS FC™ في معركة للفوز بلقب أبطال أول بطولة EA SPORTS FC™ رمضانية.
تعد هذه الفعالية بتجربة غامرة مع الكثير من المحتوى من لاعبين معروفين ورياضيين وصناع محتوى وعروض ترفيهية عديدة والمزيد. كما سيسنح للزوار الحاضرين في النهائيات فرصة الفوز بجوائز حصرية والمشاركة في مباريات استعراضية ولقاء نجومهم المفضلين ومشاهدة النهائيات مباشرةً في أفضل تجربة لمحبي
EA SPORTS FC™ 24 في رمضان. وستبرز هذه البطولة الأهمية المتزايدة للرياضات الإلكترونية في المنطقة.
واحتفالًا بهذا الحدث المذهل، تعاونت بيبسي و EA Sports FC™ لتقديم جائزة كبرى فريدة من نوعها، حيث سيحصل الفائز بكل جزء من البطولة على رحلة لشخصين مدفوعة التكاليف بالإضافة إلى تذكرتين لنهائيات دوري أبطال أوروبا UEFA 2024 في استاد ويمبلي بلندن، والتي ستقام في 1 يونيو 2024.
تفاصيل البطولة:
• بدء التسجيل والتصفيات: 28 فبراير - 13 مارس 2024
• البث المباشر للتصفيات مباشرةً: 18 - 19 مارس 2024
• البث المباشر لسلسلة "المجلس": 20 - 27 مارس 2024
• نهائيات بطولة رمضان: 29 مارس 2024
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