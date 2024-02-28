سدرة للطب يدعم بحوث الأمراض النادرة عضو مؤسسة قطر يتيح إمكانية الحصول على أحدث خدمات البحوث

(MENAFN
- Sidra Medicine) 28 فبراير 2024، الدوحة، قطر – دعمًا ليوم الأمراض النادرة، أعلَنَ اليوم سدرة للطبإمكانية الوصول إلى تقنياته البحثية وخبراته الفريدة والمتطورة إذ أصبحت متاحةً تجاريًا أمام المؤسسات الخارجية للصحة والبحوث.
ومن جانبه قالت الدكتورة إيابو تينوبو كارتش، الرئيسة التنفيذية بسدرة للطب: "يركز برنامج الطب الدقيق بسدرة للطب على مهمةٍ بحثيةٍ ما لتقديمها على مستوى المستشفى لكل مرضانا. وهو يدعم طموحنا المتعلق بإجراء بحوث تقدم تشخيصات دقيقة وسريعة للنساء والأطفال المصابين بحالات مرضية معقَّدة وأمراض نادرة، واكتشاف أساليب حديثة لإدارة الأمراض وعلاجاتها. وأنا أفتخر برؤية التطورات التي صنعناها في هذا المجال، حتى وصلنا الآن إلى إتاحة إمكانية وصولها إلى المؤسسات الأخرى التي تسعى لتفعيل برامجها الخاصة بالطب الدقيق."
على مدار العِقد الماضي، طوّرَ سدرة للطب خبراته ومنصاته البحثية لتقديمها إلى المرضى ذوي الأمراض النادرة في المجتمع القطري. وأسّسَ بروتوكولات تقرَّب عملية إجراء البحوث من مسار الرعاية لأجل المرضى، مما يؤدي إلى فهم أعمق لحالاتهم المرضية ينتج عنه تقديم رعاية أكثر تخصيصًا لهم. وستتمكن المؤسسات الخارجية من دعم مرضاها ذوي الأمراض النادرة، وذلك بعد تسهيل إمكانية وصولها إلى أحدث المنصات الجينومية والعلاجية الخاصة بسدرة للطب.
وقد علَّق الدكتور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب قائلًا: "للاحتفال بيوم الأمراض النادرة، يُسعدنا أن نقدم عددًا من خدمات البحوث الأساسية إلى شركاء ومؤسسات خارجية. ونأمل أن يتيح هذا الأمر لمزيد من الأطباء والباحثين إصدار بيانات مفيدة عن مرضاهم دون الحاجة إلى استثمار مُسبَق في رؤوس الأموال والتجارب، واختصار رحلة مرضانا من التشخيص إلى العلاج وهم في أشد الحاجة إلى ذلك.
وعالجَت خدماتنا الأساسية آلافًا من عينات المرضى، مما ساعد في تقديم تشخيصات دقيقة ومبكّرة، وتخصيص إدارة أمراضهم أو علاجاتهم للوصول إلى أكبر قدر من النتائج الإيجابية للمرضى. وتابع الدكتور فخرو قائلًا: "والأمر الأهم هو أنها أتاحت لنا تطوير أصليْن فريديْن - إذ لدينا الآن مجموعات بيانات للصحة والأمراض خاصة بالشعوب العربية والإقليمية؛ وثانيًا، لدينا أنوية بحوث تُصمَّم من الألف إلى الياء لدعم دراسات الأمراض النادرة."
تحتوي بعض خدمات الجينوم والتنميط التي ستُتاح إلى الشركاء الخارجيين على:
• خدمات الجينوم: تشمل التسلسلات قصيرة القراءة وطويلة القراءة، وتخطيط الجينوم البصري، وتسلسلات الحمض النووي الريبوزي والخلايا الفردية، والكشف عن الحمض النووي الريبوزي الميكروي، ومثْيَلة الحمض النووي.
• التنميط الخلوي العميق: يشمل خدمات التدفق الخلوي العميق متعدد الألوان، وفرز الخلايا، والفحص المجهري والتصوير المتقدم، والميتابولومياتيات، والبروتينات الوراثية، وعلم الدهنيات.
• نمذجة الأمراض باستخدام أسماك الزرد: تشمل دراسات التحقق من صحة الجين، والتحليلات السلوكية، وفحص مكتبة الأدوية، وتطبيقات الأوميكس الخاصة بالأنسجة.
بالإضافة إلى التطورات التي تدعم تشخيصات المرضى والتنميط العميق، يشرع سدرة للطب في بناء مستقبل للعلاجات المتقدمة للمرضى الذين هم بحاجة ماسة إليها، مستفيدًا من شهادته التي نالها مؤخرًا الخاصة ببرنامج ممارسات التصنيع الجيدة المُرخَّص بالكامل.
وقالت الدكتورة كيارا كونيو، مديرة وحدة العلاج الخلوي المتقدم في سدرة للطب: "بدءًا من التشخيصات الحديثة المتقدمة ووصولًا إلى التصنيع المتقدم للعلاجات، بما في ذلك العلاجات الخلوية والجينية، يمكننا الآن غلق حلقة الطب الشخصي. على سبيل المثال، إن برنامجنا الخاص بممارسات التصنيع الجيدة مجهَّز بالكامل لدعم المؤسسات والمستشفيات الأخرى في مهمتها المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية الدقيقة إلى مرضاها، أو في برامج الصحة العامة. فهو سيدعم قدرتها على تقريب العلاجات الحديثة من المرضى. إن المستقبل حافل أمام العلاجات الخلوية والجينية ونحن نتطلَّع لبناء شراكات وتحالفات من مختلف أنحاء العالم."
يمكن للعملاء والشركاء زيارة موقع البحوث وملء استمار طلب الخدمة .( يمكن إرسال الطلبات الشخصية الخاصة بالحصول على منتجات العلاجات الخلوية والجينية المُحسَّنة إلى البريد الإلكتروني ....
هل تعلم أن؟
• مساحة مختبرات سدرة للطب للبحوث المُتخصصة تتجاوز ٢١٠٠٠ قدم مربع
• لديه أكثر من ٢٠ مختبرًا ومرفقًا أساسيًا للبحو
• أُجريَت فيه تسلسلات لما يزيد عن ٥٠٠٠٠ جينوم بشري كامل
• لديه أكثر من ٢٠٠ باحث سريري
• حاصل على شهادة واحدة لبرنامج ممارسات التصنيع الجيدة المعتَمَد من الأيزو
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