كارفور تستثمر 50 مليون درهم في عروض رمضان وتعلن عن إطلاق حملة "أسعار أقل من العام الماضي"

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربيّة المتّحدة،28 فبراير 2024: أعلنت كارفور، التي تمتلك شركة "ماجد الفطيم" الحقوق الحصرية لتشغيلها في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حملتها الرمضانية "أسعار أقل من العام الماضي"، لتقدم خصومات تصل إلى 50% على الفئات المفضلة والأكثر رواجاً لدى العملاء. ولجعل التسوق في شهر رمضان أكثر ملاءمة لميزانية العائلات، عمدت كارفور إلى تخفيض أسعار 5,000 منتج، بما في ذلك المنتجات اليومية الأساسية والأطعمة الطازجة وأجهزة المطبخ والإلكترونيات وغير ذلك الكثير.
كما قامت كارفور بتثبيت أسعار 100 سلعة أساسية، بما في ذلك الأرز والحليب والزيت وغيرها من السلع، ما يتيح للعملاء التسوق بكميات أكبر مقابل إنفاق أقل. وفي إطار جهودها لتحقيق استراتجيتها التي تركز على العملاء، استثمرت كارفور 50 مليون درهم إماراتي لإتاحة الفرصة للمتسوقين للاستفادة من هذه العروض والتوفير بكفاءة.
وقال برتراند لومي، مدير كارفور الإمارات لدى "شركة ماجد الفطيم للتجزئة": "يُمثل شهر رمضان المبارك أحد أهم المناسبات لكارفور إذ أنه يتيح لنا الفرصة لخدمة مجتمعنا وبأن نكون أقرب إلى عملائنا. وتتمثل أولويتنا خلال الشهر الفضيل في ضمان حصول العملاء على المنتجات الغذائية الصحية عالية الجودة بأفضل الأسعار. لقد عمل فريق كارفور بجهد لتوفير أسعار أقل من العام الماضي بهدف تقديم تجربة تسوق مريحة وملائمة للعملاء".
وأضاف قائلاً: "نحن نؤمن في كارفور بمسؤوليتنا الاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك، خططنا لتنفيذ عدد من المبادرات الخيرية التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء. سنظل ملتزمين في كارفور بدعم المجتمعات التي نتواجد فيها والتفاعل مع قضاياها واحتياجاتها".
يمكن لعملاء كارفور الاستفادة من خدمات التوصيل السريعة خلال 60 دقيقة من خلال خدمة "Carrefour NOW". وسيتم تخصيص مساحة للمنتجات بالجملة في 13 متجراً* من متاجر كارفور، ما يسمح للعملاء شراء كميات كبيرة وتوفير مبالغ أكبر أثناء تسوق السلع الأساسية. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام كارفور بتوفير الراحة للعملاء وتعزيز قدرتهم الشرائية.
ولتضمن العلامة التجارية توافر المنتجات دون انقطاع بأفضل الأسعار، وقعت كارفور اتفاقيات مع 26 مزارع محلي. وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً للعقود المبرمة مع المزارعين المحليين التي تتيح لكارفور تزويد عملائها بالمنتجات الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم كارفور أكثر من 2,200 منتج من علامتها التجارية الخاصة، والتي يتم إنتاج 60% منها في دولة الإمارات. وسيتم توفير الزيت والحليب بأقل الأسعار في السوق.
ستواصل كارفور إطلاق ودعم المبادرات الخيرية طوال الشهر الكريم. ويشمل ذلك التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوفير صناديق رمضان بقيمة 50 و100 درهم، والتي تحتوي على المستلزمات الأساسية لتوزيعها على العائلات المحتاجة، حيث يتوافر 15,000 صندوق للشراء في فروع كارفور وعبر متجر كارفور الإلكتروني.
بالإضافة إلى ما سبق، سيتم تنظيم إفطار للأيتام لإتاحة الفرصة للأطفال لقضاء يوم مع الأصدقاء والأحبة ورسم الفرح والبهجة على وجوههم. كما يمكن لعملاء كارفور تقديم التبرعات النقدية لصالح الهلال الأحمر الإماراتي عند صناديق الدفع في كارفور.
*تتواجد الأقسام الخاصة بمنتجات الجملة في كلٍ من "سيتي سنتر مردف"، "دبي فيستيفال سيتي"، "ابن بطوطة مول"،"المنار مول (رأس الخيمة)"،"سفير مول (الفجيرة)"، "سيتي سنتر عجمان"، "بني ياس أبوظبي"،" ديرفيلدز مول"(أبوظبي)،" الصقر مول(أبوظبي)"، " مارينا مول(أبوظبي)"،"دلما مول(أبوظبي)" "بوادي مول(العين)"،"الجيمي مول(العين)".
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