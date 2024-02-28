stc الكويت وهواوي توقعان مذكرة تفاهم الجيل للاستمرار في تطوير 5.5G

(MENAFN
- Morimak) برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير 2024]
وقعت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، وشركة هواوي مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تعاونهما الاستراتيجي الاستراتيجي وتحقيق الريادة في مجال الأعمال على شبكة جيل ال 5.5G. وخلال أكبر حدث اتصال وأكثره تأثيرًا في العالمMWC24، والذي يقام حاليا في برشلونة في الفترة من 26 إلى 29 فبراير ، تم الاتفاق على أن يعمل الطرفان بشكل مشترك على بناء شبكة لاسلكية ذكية G5.5 بناءً على الابتكارات المشتركة السابقة بشأن ال 5G. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل التعاون اطلاق وتقديم خدمات جديدة متعلقة بـال 5.5G تخدم المستهلكين والمنازل (ToC/ToH)، والمؤسسات التجارية (ToB)، بالاضافة الى دعم عجلة نمو صناعة جيل ال 5.5G
وخلال الفعالية تم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة stc - الكويت، ويانغ تشاوبين، رئيس قطاع منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأعضاء آخرون في فرق الإدارة من كلا الطرفين.
وفي بيان مشترك لهما، أكدت stc وهواوي : "بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم stc الكويت وهواوي بالتعاون الاستراتيجي في مجال ابتكار تقنية ال 5.5Gلبناء شبكات لاسلكية ذكية ودمج البيانات عبر المجالات المختلفة. تشمل الشبكات اللاسلكية الذكية حلولًا مثل WTTx Suite 2.0 و Smart Care وأنظمة RAN للتوأمة الرقمية. يستخدم تقارب البيانات عبر المجالات تقارب بيانات مركز عمليات الشبكة (NOC) ومركز العمليات الأمنية ((SOC لإدارة تجربة المستخدم بشكل استباقي وتحسين أداء الشبكة باستمرار وتحقيق التحول الذكي الرقمي وبناء بنية أمنية للشبكة لحماية الأصول الرقمية لـ stc من التهديدات السيبرانية.
أما فيما يتعلق بريادة الأعمال، سيعمل الطرفان على استكشاف وابتكار تطبيقات جديدة لـ ToC و ToH تستند إلى تقنيات ال 5.5G وإطلاق خدمات جديدة تعتمد على قدرات الشبكة لتعزيز نمو مستخدمي ال 5.5G. في مجال المشاريع التجارية (ToB)، سيركز الطرفان على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصناعة النفط والغاز، وسيقومان بإطلاق حلول مكتب ذكي مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحضانة تطبيقات رأسية. سيقوم الطرفان من التحقق من ملاءمة المنتج للسوق والمضي قدمًا في تطوير المنتجات التجارية لقيادة تطوير السوق.
ومن جهته، قال فهد العلي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في stc : " بصفتنا شركة رائدة في مجال الجيل الخامس 5G في السوق الإقليمي، تعتمد stc على أحدث الحلول الذكية لدعم و تمكين التحول الرقمي في البلاد وتلتزم بإثراء تجربة العملاء من خلال حلول رقمية فريدة ومبتكرة. لقد كانت Huawei شريكًا استراتيجيًا لنا منذ تأسيس الشركة، وقد قمنا معًا بتقديم وإطلاق أحدث التقنيات والحلول في السوق.".
وأضاف العلي: "مع متطلبات العملاء المتغيرة إلى جانب التطورات التكنولوجية المتطورة في العالم سيعمل الطرفان معًا على تعزيز الابتكار في مجال ال 5.5G وتحسين أداء الشبكة وكفاءتها وذكائها، وتلبية متطلبات المستخدمين والصناعات المتنوعة، وإتاحة المزيد من الفرص التجارية والمزايا التنافسية لـ stc. "
وعلى صعيد متصل، قال يانغ تشاوبين، رئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي: "تلتزم هواوي بتزويد العملاء بأفضل المنتجات والحلول لمساعدتهم على تمكين التحول في مجال الذكاء الرقمي ونمو الأعمال. وباعتبار stc هي الشريك الاستراتيجي لشركة هواوي في الكويت، فاننا سوف نعمل سوياً على استكشاف بشكل مشترك تقنيات وتطبيقات جديدة للشبكات اللاسلكية الذكية بما يتماشى مع رؤية stc الرقمية و دعم رؤية الكويت الرقمية."
ومع الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس G5.5 عام 2024، تتعاون هواوي مع المشغلين والشركاء حول العالم لمتابعة الابتكارات الجديدة والمثيرة في الشبكات والسحابة والذكاء. معًا، سنقود أعمال الجيل الخامس ونعزز النظام البيئي الصناعي المزدهر، مما يخلق حقبة جديدة من التحول الرقمي الذكي.
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