ﻣﻌرض وﻣؤﺗﻣر ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد ﯾﻔﺗﺢ أﺑواب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت

(MENAFN
- digitect) الرياض، المملكة العربية السعودية – 28 فبراير 2024: ﺗﺳﺗﻌد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ لإﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌرض وﻣؤﺗﻣر ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد اﻟذي ﺳﯾﻘﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 29 أﺑرﯾل إﻟﻰ 4 ﻣﺎﯾو 2024 ﺑﻣرﻛز اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﻣﻌﺎرض واﻟﻣؤﺗﻣرات - ﻣﻠﮭم، ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة ﺷرﻛﺔ ﺻﻠﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
وﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌرض ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺣﯾث ﺳﯾﺗم إﺳﺗﻌراض اﻟﺟﮭود اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺳﯾﺿم أﻛﺛر ﻣن 250 ﺷرﻛﺔ وﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﻌرض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وأﺣدث اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﻘود زواره ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﺑراﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟواﻋدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت.
وﯾﮭدف اﻟﻣﻌرض واﻟﻣؤﺗﻣر إﻟﻰ إﺳﺗﻌراض اﻟﺧطط واﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻟﺗﺣﻔﯾز الإﻗﺗﺻﺎد، وﺗﻌزﯾز الإﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،
وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة وﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻛﺎﻧة المملكة عالمياً، ويعد صندوق الإستثمارات العامة راعٍ رئيسي للفعالية.
ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺗﺎح ﻟزوار اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻔرﺻﺔ لإﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗطورات اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎرب ﺑﺻرﯾﺔ وﺣﺳﯾﺔ ورﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟراﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻛدوﻟﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت.
وﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن وﻗﺎدة ﻋﺎﻟﻣﯾﯾن وﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋدة ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻛﺛر ﻣن 80 ﻣﺗﺣدﺛﺎً ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ورش اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻔرص ﻟﺗﻌﻠم ﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﺧﺑراء ﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﮭد ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد ﺣﺿوراً ﻛﺑﯾراً ﻣن اﻟزوار واﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﺳﺗﺗﺎح ﻟﮭم اﻟﻔرﺻﺔ للإطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻻﺑﺗﻛﺎرات واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ والإﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة.
ﯾﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺷرﻛﺔ ﺻﻠﺔ ﺗﻌد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث ﺗﻧظم ﻣﻧذ اﻧطﻼﻗﺗﮭﺎ أﻛﺑر وأھم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ والإﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣول المملكة ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎم.
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