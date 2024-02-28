ديلويت تكشف عن ارتفاع أسعار العقارات 18% والإيجارات 26% في عام 2023

(MENAFN
- Deloitte) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2024 – نشرت ديلويت، شركة الخدمات المهنية العالمية المرموقة، تقريرها العقاري السنوي لعام 2023 مسلطةً الضوء على الأداء القوي الذي أبدته إمارة دبي في جميع قطاعات السوق لا سيما سوق العقارات السكنية الذي سجل معدل نمو كبير في العام الماضي حيث ارتفعت أسعار بيع العقارات بنسبة 18%، بينما قفزت معدلات الإيجار إلى 26% مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار تقرير ديلويت إلى استمرار هيمنة المشترين نقداً على سوق العقارات السكنية، مع زيادة ملحوظة في معاملات استئجار الفيلات والمنازل بفعل ارتفاع الطلب على هذه العقارات من جانب سكان دبي الحاليين، الأمر الذي دفع أسعار الفيلات إلى الارتفاع بنسبة أعلى من ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت أيضاً أسعار الإيجارات. ويتوقع تقرير ديلويت استمرار هذا الاتجاه خلال العام الحالي، لكن ربما مع معدلات ارتفاع أدنى بسبب الطرح المتوقع لوحدات سكنية جديدة في السوق.
كما أشار تقرير ديلويت إلى أنّ بدء إمارة دبي بتطبيق ضريبة الشركات في عام 2023 لم يكن له سوى تأثير محدود جداً على أداء سوق المكاتب. أمّا بالنسبة لقطاع التجزئة، أكد تقرير ديلويت أنّ دبي لا تزال تتمتع بالقدرة الكبيرة على جذب شركات البضائع الاستهلاكية لإطلاق علامات تجارية جديدة في الإمارة وسط زيادة في تدفق السكان والزوار الجدد مما سيجعل هذا القطاع يحقق معدلات نمو إضافية.
تعقيباً على هذا التقرير، أرجع ستيفان بيرتش، شريك ومسؤول قطاع العقارات في ديلويت الشرق الأوسط، معدلات النمو المرتفعة التي شهدها قطاع العقارات في دبي إلى ”أنّ ثقة المستثمرين في قطاع العقارات في دبي تبقى قوية، ويعود السبب في ذلك إلى حالة الأمان والاستقرار التي تنعم بها دبي، وتوفيرها لنمط جذاب للحياة، بالإضافة إلى التشريعات الأخيرة الخاصة بمنح الإقامة الذهبية للمقيمين،“ وتوقع ستيفان أيضاً ”استمرار قدرة دبي على توفير الفرص المغرية للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وازدهار أعمالهم بسبب الزيادة الملحوظة في عدد سكان الإمارة، وارتفاع عدد الزوار، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي الذي تسجله دبي.“
العقارات السكنية
ارتفع حجم المعاملات العقارية بنسبة 29% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وشكلت عقارات سوق إعادة البيع 41% من إجمالي هذه المعاملات. وبلغ أعلى رقم لهذه المعاملات في مناطق بيزنيس باي، والداونتاون، وقرية جميرة.
وشهد سوق العقارات في دبي استحواذ 3 مناطق على أعلى معدل نمو في المبيعات، وهي شقق بالم جميرا، ودبي ساوث، ومدينة محمد بن راشد، مقابل 3 مناطق سجلت أعلى معدل في تراجع أسعار العقارات، وهي: فيلات بالم جميرا، ومدينة دبي الرياضية، ودبي لاند. بالمقارنة، وصلت الإيجارات إلى أعلى معدل نمو لها في مركز دبي المالي العالمي وجميرا والمجمع السكني في دبي لاند حيث تراوح معدل الزيادة في الإيجارات في هذه المناطق من 36% إلى 39%، بينما سجلت المدينة الدولية أدنى معدل زيادة بلغ 8% فقط.
الضيافة
في الشهور 11 الأولى من عام 2023، استقبلت دبي 15.4 مليون زائر لليلة واحدة أو ليلتين. حيث سجل الوافدين من أوروبا الغربية الرقم الأعلى من بين هؤلاء الزوار الأجانب بنسبة 19%، تلتها جنوب شرق آسيا بنسبة 18%. وقد تخطى عدد الزوار الأجانب المستوى الذي كان سائداً ما قبل جائحة كورونا بنسبة 2% ما يساوي نسبة نمو سنوية مقدارها 20%.
ونتيجة لذلك، أظهر قطاع الضيافة في دبي أداء قوي حيث بلغ معدل الإشغال في الفنادق 77% وبلغت هذه المعدلات ذروتها في شهر فبراير بنسبة 88%.
المكاتب
شهدت إيجارات المكاتب في عام 2023 زيادة بنسبة 17% متجاوزة بذلك المستوى السائد ما قبل جائحة كورونا (2019) بنسبة 20%. وتعكس هذه الزيادة موقع دبي القوي باعتبارها الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تتطلع إلى ترسيخ حضورها في المنطقة.
رغم أن دبي تتعرض للمنافسة الشديدة من قبل كل من أبوظبي والرياض اللتان تسعيان إلى استقطاب الشركات والمستثمرين من دول المنطقة والعالم لشغل المكاتب فيهما مثل دبي، إلا أنّ دبي تمتلك مزايا تنافسية إيجابية كبيرة مثل زيادة النمو الاقتصادي، والمبادرات التي تواظب دبي على إطلاقها بهدف تسهيل ممارسة الأعمال والنشاط التجاري فيها، مما يشير إلى قدرة سوق المكاتب في دبي على زيادة معدلات النمو في السنوات القادمة.
التجزئة
من المتوقع ارتفاع النفقات الإجمالية لقطاع التجزئة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5% من عام 2022 إلى عام 2027، ويعود السبب في جزء كبير من هذا النمو إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان والزوار في دبي بحلول 2030 مما يشير إلى محافظة قطاع التجزئة على آفاق مستقبلية إيجابية حيث من المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة في دولة الإمارات إلى 428 مليار درهم وفي دبي 102 مليار درهم بحلول العام 2027.
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