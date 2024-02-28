رويال للمفروشات تكشف عن مجموعتها الجديدة من المفروشات احتفالاً بشهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Matrix PR) انطلاقاً من احتفالها بعادات وتقاليد شهر رمضان المبارك الأصيلة، كشفت رويال للمفروشات، العلامة الرائدة في مجال المفروشات الفاخرة، عن مجموعتها الرمضانية الحصرية، التي تستمد إلهامها من الغنى الثقافي لشهر رمضان المبارك وطقوسه التي تتناغم بين الأصالة والحداثة. حيث تقدم رويال للمفروشات مجموعة من التصاميم التي تجمع ببراعة بين الأشكال المستوحاة من الفن الإسلامي والتقاليد المحلية لتضفي جواً من الدفء والفخامة على المنازل.
كما تتضمن التشكيلة الرمضانية لرويال للمفروشات مجموعة من خيارات الأثاث المميزة التي تشمل غرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم، والتي تحقق التوازن المثالي لمفهوم الراحة والأناقة. كما تسعى العلامة لإضفاء أجواء احتفالية من خلال تصاميمها التي تجمع بين اللمسة المعاصرة والعناصر التقليدية والفريدة التي تعد بأجواء مميزة من روح وطابع الشهر الكريم.
وفي معرض حديثه عن أحدث مجموعة رمضانية، قال سولين سوغاثان، الرئيس ومدير عمليات التجزئة في رويال للمفروشات: "مع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر السعيد ، نتفهم رغبة كل أسرة في توفير أجواء خاصة بالشهر المبارك. وضعنا هذا العام معياراً جديداً مع مجموعة راقية وعملية تجمع بين الأقمشة الفاخرة واللمسات الذهبية والدقة والحرفية. تمتزج التدرجات التقليدية بسلاسة مع التصاميم الحديثة، ومع التركيز على عملية ووظائف كل قطعة، تم تصميم أثاثنا وعناصر الديكور لدينا لتناسب جميع المناسبات، ولتصبح جزءاً لا يتجزأ من ذكريات كل يوم".
تعكس لوحة الألوان المختارة لهذه المجموعة أجواء الشهر الفضيل من خلال استخدام تدرجات اللون الأبيض والبيج، مع لمسة من العناصر الذهبية. واحتفالاً بقدوم الشهر الكريم، أطلقت رويال للأثاث العديد من مجموعات الأثاث الحصرية، التي تحقق التوازن بين الأسلوب والعملية، كما تشمل الخيارات مجموعة من الإكسسوارات الفاخرة والبسيطة مثل السجاد الفاخر وأدوات المائدة ذات التصميم البديع والمصابيح والمرايا كبيرة الحجم. حيث تضفي اللمسات الذهبية والتشطيبات المعدنية لمسة من الفخامة.
تشمل خيارات رويال للمفروشات مجموعة بوسطن لغرف الطعام ومجموعة زاره للأرائك، والتي تجسد الأناقة والجودة. كما ترتقي مجموعة أرائك رمضان بتجربة التخصيص إلى آفاق جديدة، وتلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء خلال هذا الموسم بالذات. ولتكتمل قطع المفروشات الرائعة هذه بالفوانيس الرمضانية، التي تضفي لمسة من الدفء والأجواء الرمضانية إلى مساحات المعيشة.
تقدم رويال للمفروشات الأثاث الذي يتناسب مختلف أنماط الحياة والأذواق سواء من خلال ديكورات داخلية نابضة بالحياة ذات تفاصيل مبهرة أو عناصر هادئة تجمع بين الأجواء الهادئة والعناصر الجمالية، حيث يمكنك اختيار ما يناسب ذوقك الشخصي من خلال عملية مريحة تمتد من التصميم إلى التسليم وخيارات دفع مناسبة للميزانية.
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