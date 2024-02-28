جامعة الإمارات تنظم أسبوع الزراعة والطب البيطري 2024

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: نظّمت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة "أسبوع الزراعة والطب البيطري 2024" تحت شعار "الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال" في الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، بحضور عدد من الشخصيات الهامة والخبراء والمتخصّصين في مجال الزراعة والطب البيطري وعدد من طلبة الجامعات والمدارس. ويهدف هذا الحدث الهام إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والاستماع إلى الأفكار الجديدة ومناقشة القضايا الناشئة في مجالات الأغذية والزراعة والطب البيطري، وتعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار في هذه القطاعات الحيوية.
وأكد الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، على أهمية الحدث في توفير فرصة فريدة للطلبة للتواصل مع الشركات والمؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص، والاطلاع على آخر التطورات والابتكارات في مجال الزراعة والطب البيطري. وقال" يُعدّ هذا الحدث منصة لعرض الأبحاث والدراسات العلمية التي تُسهم في تطوير قطاع الزراعة والطب البيطري على المستويين المحلي والدولي."
كما أوضح اليافعي أن أهمية تنظيم الكلية لهذا الأسبوع تأتي لتسليط الضوء على دور الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية في تعزيز الأمن الغذائي، ونقل المعرفة، وعرض أفضل الممارسات والتقنيات لتحقيق الاستدامة. وأضاف: "يعكس هذا الحدث التزام جامعة الإمارات بإثراء المعرفة وتبادل الخبرات بين الطلبة والمختصين، ويُشجع على بناء الشراكات مع المؤسسات التعليمية والهيئات والشركات لتبادل التجارب والخبرات، من أجل تطوير منظومة الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي الوطني".
وتضمن البرنامج عدة فعاليات من بينها ورش عمل، ومحاضرات، قدّمها نخبة من الخبراء والمتخصّصين، بالإضافة إلى معرض لعرض أحدث التقنيات والحلول الابتكارية في الزراعة والطب البيطري. وركّز الحدث هذه السنة على الرؤية المستقبلية للزراعة وعلوم الغذاء والطب البيطري، ليشمل مواضيع هامة مثل علوم الأغذية والأمن الغذائي، إلى جانب الزراعة والبستنة والأعمال التجارية الزراعية، وعلوم الحيوان ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى الطب البيطري.
ويشهد الأسبوع مشاركة واسعة من المؤسسات الرائدة في المجال، لتبادل التجارب والخبرات وعرض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة في قطاعي الزراعة والطب البيطري.
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