أكثر من 60% مبيعات المرحلة الأولى من مخطط النخبة بمنصة عقارك بعد أسبوعين من الاطلاق

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية – 27 فبراير 2024:
أعلنت منصة "عقارك" التابعة لشركة المنصة الوطنية العقارية عن بيع أكثر من 60% للمرحلة الأولى من مخطط النخبة في العاصمة الرياض، ضمن واحده من أبرز تجارب الشراء والتملك الرقمية، وخلال أسبوعين فقط من تدشين المخطط.
وأشارت منصة "عقارك" أن عدد زيارات المخطط عبر المنصة تجاوز مليون زيارة، فيما وفرت المنصة وسائل الشراء عبر خطط سداد متنوعة ووسائل دفع مختلفة، كما زار مركز المبيعات الواقع في موقع المشروع أكثر من 10 آلاف شخص، والذي يقدم الخدمات بأرقى مستويات الجودة عبر توفير خدمة التملك المباشر أو عبر الخدمات التمويلية، حيث يضم المركز أكثر من 7 جهات تمويلية بين بنوك ومصارف. فيما توزّع انتشار المشترين في مخطط النخبة من مختلف مناطق المملكة نظير ما توفره تجربة التملك الرقمية، وكانت غالبية المشترين من الفئة العمرية بين (31 -42).
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