مصرف الإنماء يثري التجربة الرقمية لعملائه عبر مجموعة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية (28، فبراير،2024): في إطار مساعيه لتعزيز جهود التحول الرقمي في ممارسة الأعمال وتوفير حلول رقمية متطورة للعملاء، يقدم مصرف الإنماء، أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، أحدث الحلول السحابية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركةIBM ، وذلك لتعزيز قدراته التقنية من خلال مجموعة شاملة من التطبيقات المصرفية المتقدمة من خلال منصة متكاملة تهدف إلى ربط الأنظمة الحالية لدى المصرف بحلول تقنية جديدة عبر استخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تدعم السحابة الهجينة لشركة IBM، وذلك لتحقيق التكامل التقني السلس بين تلك الأنظمة. كما تضم المجموعة حزمة IBM ®Integration Cloud Pak for المبنية على تقنيات Red Hat OpenShift و®IBM API Connect، مما يتيح لمصرف الإنماء إدارة وتأمين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة، التي تشكل أسساً متينة للتجارب الرقمية الحديثة.
وحول التعاون المشترك بين شركة IBMومصرف الإنماء، أكد ياسر العوفي، رئيس تقنية المعلومات بمصرف الإنماء: "تشكل خبرة IBM الطويلة في تقديم التقنيات المتقدمة عاملاً رئيسياً في التعاون القائم بيننا بخصوص الحلول السحابية الجديدة. وتعد شركة IBM أحد أهم شركائنا في توفير أحدث التقنيات، التي تساعد على توفير تجربة مصرفية رقمية متميزة لعملائنا. وسوف نواصل تطوير التقنيات والأنظمة في المصرف من خلال التعاون مع أبرز مقدمي الخدمات التقنية".
من جانبه، قال فهد العنزي، المدير العام لشركة IBM السعودية: "يقاس نجاحنا بقدرتنا على تعزيز أعمال عملائنا من خلال جعلها أكثر سرعة وموثوقية وإنتاجية وأماناً. ويعزز التعاون مع مصرف الإنماء التزامنا بالعمل كأحد أبرز شركاء النجاح في المملكة، وسعينا إلى أداء دور ريادي في قيادة التحول الرقمي في المملكة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. إننا نهدف إلى تمكين عملائنا وشركائنا من تحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم، وذلك لتحقيق الإستفادة القصوى من جميع قدراتهم".
وأضاف: "تدعم تقنية التكامل من IBM قدرات مصرف الإنماء على تطوير منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، والتي تمكن المصرف من التحكم المركزي في تكامل واجهة برمجة التطبيقات، وتلبية أعلى معايير الأداء والأمان".
ومن الجدير بالذكر أن حلول IBM المبتكرة مصممة لدفع عجلة التحول الرقمي نحو آفاق جديدة. ومن المقرر أن تتيح تلك الحلول لمصرف الإنماء تعزيز قدراته في بناء تطبيقات مصرفية آمنة ومبتكرة وسهلة الإستخدام للعملاء، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة أكبر في تقديم الخدمات، وتحسين مستويات الأمان لعملاء المصرف وتوفير تجربة رقمية فريدة، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية مصرف الإنماء 2025.
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