مالية النواب تُنهي مناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مناقشاتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018 -2021).



وقال النائب السليحات إن اللجنة ستعد ملخصًا لتقرير ديوان المحاسبة والتوصيات المتعلقة بمخرجات مناقشاتها، ليصار إلى تحويله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه تحت القبة.



وأشار إلى أنه تم تصنيف مخرجات التقرير إلى 6 مخرجات، هي مخرج رقابية المتضمن ثبوت الاعتداء على المال العام وتم إحالته إلى النائب العام، وبلغ عددها 112 مخرجًا، المخرج المتضمن ثبوت شبهات فساد، وبلغت 3 مخرجات رقابية، ومخرج يتضمن وجود شبهة فساد وتحتاج إلى المزيد من التحقيق والأدلة، وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبلغت 183 مخرجًا، إضافة إلى 24 مخرجا رقابيا بعد مضي فترة الإمهال والتصويب في تقريرها لتصل إلى 207.



وبين السليحات أن هناك مخرجات تتعلق بالتعاقدات والالتزامات المالية على أطراف التعاقد والذمم المستحقة على مختلف الجهات، وبلغت 60 مخرجا رقابيا، بعد استثناء المخرجات الإجرائية.



ويتضمن المخرج الرقابي الخامس بصرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين أو تجاوز سقوف البدلات، ومخالفة للتشريعات الناظمة وبلغت 197 مخرجًا، في حين المخرج السادس يتضمن تطبيق التشريعات الناظمة أو استكمال الإجراءات الاسترداد وبلغت 311 مخرجا.



بدورهم، أكد النائبان عبدالله أبو زيد وناجح العدوان، أهمية متابعة واسترداد وتحصيل الأموال العامة المصروفة دون وجه حق وتصويب الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة على المؤسسات والدوائر الحكومية