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سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس من القطار

2/28/2024 8:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سرقت من قطار في محطة "غار دو نور" في العاصمة الفرنسية حقيبة فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا ذاكرة خاصة تحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل.
وقالت الشرطة إن الحقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكدة صحة تقرير نشره تلفزيون "بي إف إم"، مضيفة أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس.
وبسبب تأخر قطاره، قرر المهندس تغيير القطار وعندها اكتشف السرقة.
وقال المهندس إن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتي الذاكرة "يو أس بي" تحتوي على بيانات حساسة، لاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية.
وتجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقا في الحادثة، التي تعد صادمة قبل أشهر قليلة من انطلاق الأولمبياد.
ولم يعلق مجلس بلدية باريس على الحادثة.
وسينشر 2000 عنصر من الشرطة البلدية خلال الألعاب، ومن المتوقع أن يكون إجمالي نحو 35 ألف من قوات الأمن في الخدمة يوميا خلال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق في 26 يوليو المقبل.

ملاعب

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