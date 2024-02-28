سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس من القطار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سرقت من قطار في محطة "غار دو نور" في العاصمة الفرنسية حقيبة فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا ذاكرة خاصة تحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل.
وقالت الشرطة إن الحقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكدة صحة تقرير نشره تلفزيون "بي إف إم"، مضيفة أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس.
وبسبب تأخر قطاره، قرر المهندس تغيير القطار وعندها اكتشف السرقة.
وقال المهندس إن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتي الذاكرة "يو أس بي" تحتوي على بيانات حساسة، لاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية.
وتجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقا في الحادثة، التي تعد صادمة قبل أشهر قليلة من انطلاق الأولمبياد.
ولم يعلق مجلس بلدية باريس على الحادثة.
وسينشر 2000 عنصر من الشرطة البلدية خلال الألعاب، ومن المتوقع أن يكون إجمالي نحو 35 ألف من قوات الأمن في الخدمة يوميا خلال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق في 26 يوليو المقبل.
ملاعب
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