الروبوت يعود بخماسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، أنه يشعر أخيراً بأنه بحالة جيدة، بعد التغلب على المشكلات البدنية التي مر بها خلال الشهرين الماضيين، وتسجيله خمسة أهداف في مرمى لوتون تاون الثلاثاء.
وساعد المهاجم الشاب، السيتي في التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد، بعد تجاوز عقبة لوتون تاون بنتيجة 6-2.
وقال هالاند عبر شبكة آي تي في البريطانية: "أنجزنا الخطة، وأكملناها على أكمل وجه. لعبنا جميعاً بشكل جيد".
وأضاف عن حالته البدنية بعد تعافيه من إصابة في القدم أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين تقريباً: "أشعر أخيراً أنني بحالة جيدة. أترقب لحظات مثيرة في المستقبل، نحن مستعدون للانقضاض".
وسجل النرويجي 27 هدفاً هذا الموسم، 17 منها في الدوري الإنجليزي، وخمسة في كأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة في دوري أبطال أوروبا.
وتلقى هالاند أربع تمريرات حاسمة من لاعب آخر عانى من مشكلات بدنية هذا الموسم، كيفن دي بروين.
وعن كيفين، قال النرويجي:"عليك فقط أن ترى المباراة التي لعبها، إنه لاعب مذهل".
ملاعب
MENAFN28022024000208011052ID1107911251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.