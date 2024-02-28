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الروبوت يعود بخماسية

2/28/2024 8:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، أنه يشعر أخيراً بأنه بحالة جيدة، بعد التغلب على المشكلات البدنية التي مر بها خلال الشهرين الماضيين، وتسجيله خمسة أهداف في مرمى لوتون تاون الثلاثاء.
وساعد المهاجم الشاب، السيتي في التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد، بعد تجاوز عقبة لوتون تاون بنتيجة 6-2.
وقال هالاند عبر شبكة آي تي في البريطانية: "أنجزنا الخطة، وأكملناها على أكمل وجه. لعبنا جميعاً بشكل جيد".
وأضاف عن حالته البدنية بعد تعافيه من إصابة في القدم أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين تقريباً: "أشعر أخيراً أنني بحالة جيدة. أترقب لحظات مثيرة في المستقبل، نحن مستعدون للانقضاض".
وسجل النرويجي 27 هدفاً هذا الموسم، 17 منها في الدوري الإنجليزي، وخمسة في كأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة في دوري أبطال أوروبا.
وتلقى هالاند أربع تمريرات حاسمة من لاعب آخر عانى من مشكلات بدنية هذا الموسم، كيفن دي بروين.
وعن كيفين، قال النرويجي:"عليك فقط أن ترى المباراة التي لعبها، إنه لاعب مذهل".

ملاعب

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