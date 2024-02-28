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زيدان يؤكد عودته للتدريب.. ويحدد الدوري المحتمل

2/28/2024 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، عودته للتدريب مجددا في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد تماما فكرة تدريبه أحد فرق الدوري الإيطالي.
وابتعد زين الدين زيدان عن التدريب بعد رحيله عن ريال مدريد صيف عام 2021، ولكن يبدو أن عودته قد اقتربت بعد تصريحه الأخير.
وتواجد النجم الفرنسي في العرض الأول من الفيلم الوثائقي عن أسطورة التدريب الإيطالي مارشيلو ليبي، وتحدث للصحفيين عن مستقبله كمدرب.
وقال زيدان لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، على هامش عرض فيلم ليبي في روما: "في الوقت الراهن أقوم بأشياء أخرى، لنرى، أنا متأكد من أنني سأعود إلى التدريب، أود أن أدرب مرة أخرى".
وأضاف نجم يوفنتوس سابقا: "التدريب في إيطاليا؟ لم لا؟ كل شيء ممكن".
وعن مارشيلو ليبي، تحدث قائلا: "ليبي هو الشخص الذي جعلني آتي إلى يوفنتوس، وكان يؤمن بقدراتي. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة له، لقد جئت من فرنسا، ولكنه ساعدني على الوصول إلى ما أصبحت عليه لاحقا".

ملاعب

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