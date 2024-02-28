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الضحية المقبلة لدوري روشن السعودي

2/28/2024 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دفع الدوري الإنجليزي فاتورة ثورة الانتقالات السعودية خلال صيف 2023، حيث فقد معظم نجومه لصالح أندية دوري روشن، ويبدو أن ناديا إسبانيا سيكون الضحية الجديدة.
ونجح الدوري السعودي في اجتذاب عدة لاعبين عالميين الفترة الماضية، من الدوري الإنجليزي أمثال خاليدو كوليبالي وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني.
كما استقطب النجوم كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار داسيلفا، ونغولو كانتي، ما جعل البطولة محط أنظار اللاعبين، بسبب القوة المالية التي يتمتع بها دوري روشن.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المرشح الأبرز لهجمة كبرى جديدة من الأندية السعودية على أوروبا في الصيف المقبل هو نادي برشلونة.

الصحيفة أشارت إلى أن الأندية السعودية تستهدف 4 لاعبين من فريق برشلونة وهم المهاجم روبرتو ليفاندوفسكي والجناح البرازيلي رافينيا وحارس المرمى مارك أندريه تير تشيغن والمدافع سيرجي روبيرتو، ورحيلهم معا أشبه بالضربة القاضية للبارسا.
وأشار التقرير، إلى أن الفريق الكتالوني يحتاج للأموال بقوة لتمويل الصفقات الجديدة في ظل أزمته الحالية، رغم أهمية الرباعي بالنسبة للفريق.
وحاولت السعودية سابقا استقطاب 3 نجوم منهم الصيف الماضي لكنهم جميعا رفضوا، إلا أن الأمر قد يتغير الصيف القادم خاصة في ظل العروض المغرية جدا ماليا المقدمة من أندية دوري روشن خاصة تلك المملوك النسبة الأكبر منها لصندوق الاستثمارات السعودي.
يشار إلى أن بعض المصادر السعودية تحدثت مؤخرا عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع حارس المرمى الألماني، فيما يعد المهاجم البولندي هدفا واضحا للأهلي، أما الجناح البرازيلي ارتبط بجميع الكبار تقريبا وعلى رأسهم الهلال.

ملاعب

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