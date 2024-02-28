ما هو التهاب الجيوب الأنفية المزمن؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا يقتصر التهاب الجيوب الأنفية المزمن على الشعور بالاختناق فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى ألم في الوجه، وإعاقة النوم والإنتاجية، ويستمر عادة 12 أسبوعاً.

وفي السيناريوهات الأسوأ، يمكن أن يؤدي التهيج المزمن لأغشية الأنف المخاطية إلى نمو الزوائد اللحمية الأنفية، ما يسبب المزيد من الانسداد.

وفي دراسة حديثة، قام الدكتور أحمد صدقات من جامعة كاليفورنيا بتتبع 219 مريضاً يعانون من مشاكل الجيوب الأنفية، تم تشخيص إصابتهم بحساسية الأنف.



ووفق "هيلث داي"، تبين أنه على الرغم من أن معظمهم كان لديهم شكل من أشكال الحساسية، إلا أن نصفهم تقريباً (45.2%) أظهروا أيضاً إصابتهم بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن.



وقال صدقات: "لقد رأينا الكثير من المرضى يعانون لفترة طويلة بسبب الخلط بين الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وأخبرني مرضى أنهم عولجوا بحقن الحساسية لمدة 10 أو 20 عاماً أو أكثر دون تخفيف أعراضهم".



وأضاف "ولكن بعد أن اكتشفنا أنهم مصابون بمتلازمة التهاب الجيوب الأنفية المزمن وبدأنا في علاجهم المناسب، حققوا الراحة في غضون بضعة أيام إلى شهور".



العلاج

وعادةً ما يتبع البروتوكول العلاجي نهج "الأدوية أولاً، والجراحة ثانياً" لإدارة التهاب الجيوب الأنفية المزمن.



ومن أهم الأدوية الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، والتي تُعطى غالباً على شكل بخاخات أو قطرات أو ريات للأنف.



ويتم وصفها للاستخدام على المدى الطويل، وتُعطى الستيرويدات عن طريق الفم أحياناً إذا كان الالتهاب شديداً.



ويتم إعطاء أدوية الحساسية فقط إذا كان الطبيب يعتقد أن الحساسية تلعب دوراً في التهاب الجيوب الأنفية بالنسبة للحالة.



كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً على بعض الأدوية البيولوجية التي تستهدف المواد الكيميائية الالتهابية المرتبطة بتطور الأورام الحميدة.



أما الجراحة، تكون عند فشل الأدوية في تخفيف الأعراض، وتتم بالمنظار.



وأثناء جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار، يستخدم الطبيب كاميرا صغيرة للتنقل داخل الأنف، وفتح الجيوب الأنفية أثناء إزالة الأنسجة المريضة والقضاء على العدوى.

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