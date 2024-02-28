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مكملات فيتامين د للحامل تقلل خطر الربو على الطفل

2/28/2024 8:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت مراجعة لبيانات دراسة أجريت على مدار 15 عاماً أن تناول مكملات فيتامين "د" أثناء الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بالربو والصفير عند الأطفال.

وقال سكوت فايس الباحث الرئيسي من مستشفى بريغهام إن "إعطاء فيتامين (د3) للحوامل بجرعة 4400 وحدة دولية يومياً أدى إلى انخفاض نسبة الربو لدى نسلهن، مقارنة بالنساء اللاتي تناولن 400 وحدة دولية يومياً".


ووفق "مديكال نيوز توداي"، نظراً لنقص فيتامين "د" بين العديد من الحوامل اللاتي لا يستخدمن المكملات الغذائية، يدعم هذا البحث فكرة زيادة تناول فيتامين"د3" يومياً بدءاً من الحمل.


ويُعرف فيتامين "د"، الذي يمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس أو النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، في المقام الأول بأهميته بصحة العظام، ولكنه يلعب أيضاً دوراً في المساعدة في إدارة أمراض المناعة الذاتية وغيرها من الأمراض.


وأثبتت المراجعة الجديدة وجود صلة بين نقص فيتامين د لدى الأمهات أثناء الحمل، وبين زيادة مخاطر الإصابة بالربو والصفير عند أطفالهن.

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