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سوناك: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات

2/28/2024 8:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة يبدأ بهدنة إنسانية تسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات"


واضاف :"لا مصلحة لأحد بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ثم العودة للقتال وعدم الإفراج عن الرهائن "

وتابع :"سكان غزة يعانون وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات التي يحتاجون إليها ، يجب أن نستغل الزخم من هذه المأساة المروعة في غزة لوضع حد لهذا الصراع على أساس حل الدولتين"


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