سوناك: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة يبدأ بهدنة إنسانية تسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات"



واضاف :"لا مصلحة لأحد بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ثم العودة للقتال وعدم الإفراج عن الرهائن "

وتابع :"سكان غزة يعانون وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات التي يحتاجون إليها ، يجب أن نستغل الزخم من هذه المأساة المروعة في غزة لوضع حد لهذا الصراع على أساس حل الدولتين"

