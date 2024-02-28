سوناك: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة يبدأ بهدنة إنسانية تسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات"
واضاف :"لا مصلحة لأحد بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ثم العودة للقتال وعدم الإفراج عن الرهائن "
وتابع :"سكان غزة يعانون وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات التي يحتاجون إليها ، يجب أن نستغل الزخم من هذه المأساة المروعة في غزة لوضع حد لهذا الصراع على أساس حل الدولتين"
MENAFN28022024000208011052ID1107911245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.