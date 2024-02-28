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إلقاء القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في البقعة

2/28/2024 8:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة البلقاء أمس بوجود شخص ثلاثيني تعرّض للطعن، في منطقة البقعة إثر مشاجرة مع آخرين، حيث وعلى الفور جرى التحرّك للمكان وتبين أنه توفى نتيجة إصاباته وجرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لتحديد مرتكب الجريمة والقبض عليه.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكّن المحققون من البحث الجنائي ومديرية شرطة البلقاء من حصر المشتبه به وضبطه وأداة الجريمة والتحقيقات جارية .













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