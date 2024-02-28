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البريد يطلق خدمة السحب المالي من مكاتبه لمنتفعي المعونة والمحافظ الالكترونية

2/28/2024 8:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البريد الأردني عن إطلاق خدمة جديدة تمكن عملاء المحافظ الالكترونية من سحب الأموال التي يحتاجونها وأيضا تمكين منتفعي المعونة الوطنية من حملة المحافظ سحب رواتبهم الشهرية من المكاتب البريدية .
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأربعاء فإن هذه الخدمة قد تم إدخالها على خدمات البريد المتعددة من أجل توفير الوقت والجهد والمال على منتفعي المعونة الوطنية، وأيضا تمكين أصحاب المحافظ الالكترونية من سحب ما يريدون من أموال من خلال أقرب مكتب بريدي اليهم .
وأشار البيان أن هذه الخدمة ستقدم في المكاتب البريدية اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 29/2/2024 خلال أوقات الدوام الرسمي في جميع مكاتب البريد المنتشرة في انحاء المملكة كافة.













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