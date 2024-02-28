رجال الأعمال تثمن جهود الملك بالإنزالات الجوية لإغاثة أهالي غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ثمن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع الإنزالات الجوية التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، بتوجيهات وإشراف جلالة الملك عبدالله الثاني، لإغاثة أهالي قطاع غزة.



وقال الطباع في بيان اليوم الأربعاء، إن جلالة الملك يبقى دائما سندا للأشقاء في فلسطين ولم يتوان لحظة عن مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم له والدفاع عن حقوق المكتسبة.

وأضاف "أن ما يقوم به جلالة الملك في مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين ومواصلة حشد الدعم الدولي لإيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة والإشراف المباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية الكبيرة هو تأكيد على أن جلالته يقف دائما مع الشعب الفلسطيني.



وتابع "منذ بداية العدوان الغاشم على غزة كان الأردن سباقا في دعم الأهل في القطاع حيث قامت القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي بإنزالات إغاثية لقطاع غزة وكانت بتوجيهات وجهود ملكية سامية متواصلة".



وأكد الطباع أن هذه الجهود والإنزالات الإغاثية المتواصلة تمثل رسالة مفادها بأن القيادة الهاشمية تقف دائما مع القضية الفلسطينية، وهي الأقرب الى فلسطين، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني والحرية والحياة والاستقلال .