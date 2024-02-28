قاضي القضاة يفتتح مقر محكمة سحاب الشرعية الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمحكمة سحاب الابتدائية الشرعية.



وقال الربطة، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية فضيلة الدكتور سميح الزعبي، إن الانتقال إلى المقر الجديد، جاء إنفاذاً لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين.



وأشار إلى حرص واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقضاء الشرعي، وذلك بالإيعاز من جلالته إلى الديوان الملكي العامر بتسهيل وتذليل العقبات التي تعترض تطوير عمل القضاء.



وأكد قاضي القضاة، أن الدائرة تعمل بكامل طاقتها لتطوير أعمالها، من حيث التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتوفير الخدمة الفضلى لمتلقيها ضمن الأطر الزمنية المحددة مع مراعاة معايير العدالة، مبيناً أن التنوع في الاختصاصات ضمن محكمة شرعية وموقع واحد، يسهم في توفير الخدمة المتكاملة للمراجعين، وتعزيز الجهود المبذولة من قبل الدائرة لتنفيذ استراتيجية تطوير مرافق القضاء.



واطلع الربطة على سير العمل في محكمة سحاب الشرعية والمهام والخدمات النوعية المقدمة إلى جانب الأقسام التي جاءت لتحسين الخدمات المقدمة.



بدوره، استعرض رئيس محكمة سحاب الابتدائية الشرعية القاضي الشرعي همام ذياب المحارمة، إنجازات أقسام المحكمة خلال العام الماضي، التي تضمنت الفصل في نحو 2784 قضية من مجموع القضايا البالغة 2799 قضية، فيما استقبل مركز الإصلاح والتوفيق الأسري 2874 حالة بلغ منها 301 حالة صلح تام، و1044 حالة انتهت بالاتفاق دون التقاضي.



وأشار المحارمة إلى أنه جرى إشغال المبنى الجديد وفق تخطيط مكاني يعتمد على خط سير تقديم الخدمة، ومتطلبات السلامة العامة.



ويضم المبنى الجديد، مجموعة من الأقسام الخاصة بالقضايا والتوثيقات والتنفيذ، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والتوفيق الأسري.