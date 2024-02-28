اندلاع مواجهات مع الاحتلال في البيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء،
في حي جبل الطويل في مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن المواجهات اندلعت
عقب اقتحام الاحتلال منطقة جبل الطويل في المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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