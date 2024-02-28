مستعمرون يعتدون بالضرب على 4 أطفال في مسافر يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالضرب على أربعة اطفال أثناء جمعهم "العكوب" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن مستعمرين اعتدوا بالضرب على أربعة أطفال من عائلة عوض مخامرة أثناء جمعهم العكوب في "واد الجوايا" بمسافر يطا جنوب الخليل، ما تسبب بإصابتهم برضوض.

كما طارد مستعمرون رعاة الأغنام في "العين البيضه" ومنعوهم من رعي ماشيتهم.