Wednesday, 28 February 2024 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يعتدون بالضرب على 4 أطفال في مسافر يطا جنوب الخليل

2/28/2024 8:12:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالضرب على أربعة اطفال أثناء جمعهم "العكوب" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن مستعمرين اعتدوا بالضرب على أربعة أطفال من عائلة عوض مخامرة أثناء جمعهم العكوب في "واد الجوايا" بمسافر يطا جنوب الخليل، ما تسبب بإصابتهم برضوض.

كما طارد مستعمرون رعاة الأغنام في "العين البيضه" ومنعوهم من رعي ماشيتهم.

MENAFN28022024000205011050ID1107911237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث