مستعمرون يعتدون بالضرب على 4 أطفال في مسافر يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالضرب على أربعة اطفال أثناء جمعهم "العكوب" بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال مراسل الوكالة الرسمية إن مستعمرين اعتدوا بالضرب على أربعة أطفال من عائلة عوض مخامرة أثناء جمعهم العكوب في "واد الجوايا" بمسافر يطا جنوب الخليل، ما تسبب بإصابتهم برضوض.
كما طارد مستعمرون رعاة الأغنام في "العين البيضه" ومنعوهم من رعي ماشيتهم.
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