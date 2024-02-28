Wednesday, 28 February 2024 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد بن محمد بن زايد يزور الدورة الثانية من المعرض الفني الطلابي وطني إبداعي

2/28/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة الثانية من المعرض الفني الطلابي "وطني إبداعي"، الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ويفتح أبوابه أمام الزوار حتى 15 مارس في منارة السعديات.

وقام سموّه بجولة في مختلف أروقة المعرض الذي يضم مجموعةً
مختارة تشمل أكثر من 1000 عمل فني أبدعها أكثر من 1500 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشـراكات التعليمية في إمارة أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالمعرض وأهميته في منح الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم التي تسهم في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والعادات التراثية الإماراتية الأصيلة في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل.

وأكد سموّه أهمية تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في تعزيز المنظومة الإبداعية الوطنية والإسهام في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تقدم المجتمع ونهضته.

ويستعرض "وطني إبداعي" أعمال الطلبة في مسارات الفنون المرئية والتطبيقية والأدائية والحرف اليدوية والفنون الشعبية.

وشهد افتتاح المعرض أداء السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 69 طالباً من ست مدارس، وهي المدارس الفائزة في مسابقة أداء السلام الوطني في إطار مسار الفنون الأدائية والذي استقطب مشاركة أكثر من 200 فرقة موسيقية مدرسية.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كلّ من معالي سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويسجّل المعرض في نسخة هذا العام نمواً لافتاً في عدد الطلبة والمدارس المُشاركة، حيث شهد مشاركة 198 مدرسة مقارنةً مع 29 مدرسة العام الماضي، وشمل المدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية لأصحاب الهمم بعد أن كانت المشاركة تقتصر في النسخة الأولى على المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية.

وتجاوز عدد المعلمين المشاركين هذا العام 200 معلم قياساً بـ 32 مُدرساً
في عام 2023، فيما ارتفع عدد الفنانين المشاركين من 6 إلى 15 فناناً محلياً وعالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي ومعرض 421 لعرض الأعمال الفنية للطلبة في معارض مُخصصة، تعزيزاً لدور الدائرة في دعم المواهب المحلية الواعدة لتحقيق شغفها الفني. كما تعتزم دائرة البلديات والنقل - أبوظبي عرض الأعمال الفنية للطلبة على شكل جداريات مدرسية وتوظيفها لتجميل المرافق العامة في الإمارة.

وأكّدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي خططها لتوسعة نطاق البرنامج خلال نسخه المقبلة، لتمكين المزيد من الطلبة والمعلمين من صقل مهاراتهم وتطويرها ضمن مسارات فنية إضافية، وذلك عبر تنظيم جلسات تعليمية بإشراف نخبة من الفنانين المحليين والعالميين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28022024000110011019ID1107911164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث