أحمد بن محمد يشهد فعاليات مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهد

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،

اليوم،

جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، بمشاركة

2000 من الخبراء والباحثين والمتخصصين.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة ... 2000 من الخبراء والباحثين والمتخصصين يجتمعون في دبي لمناقشة التنقّل المستدام والمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع عالمياً من خلال النقاشات الموسعة واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات".





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