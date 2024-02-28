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عصر غالاكتيكوس.. الكشف عن قميص ريال مدريد الجديد

2/28/2024 7:23:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف أحد المواقع الشهيرة المختصة في عرض قمصان الفرق الرياضية، النقاب عن القميص الذي سيرتديه ريال مدريد الموسم المقبل.

وبحسب موقع "footyheadlines" تم تصميم قميص ريال مدريد، وبات جاهزًا للظهور بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

وأشار الموقع إلى أن قميص ريال مدريد سيكون قريبًا جدًا من الذي ارتداه الميرنغي في بداية العقد الأول من القرن 21 عصر "غالاكتيكوس"، وهم لاعبو كرة قدم ذي شهرة عالمية في ريال مدريد تم استقطابهم خلال السياسة المتبعة خلال رئاسة فلورنتينو بيريز لريال مدريد، في فترته الأولى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث اشترى على الأقل غالاكتيكو لاعب واحد في صيف كل عام.

ويتميز قميص ريال مدريد ببساطة تصميمه، ويقدم نمطًا معروفًا في الموضة.

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