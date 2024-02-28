جمارك دبي تحبط تهريب 26.45 كيلو جرام ماريجوانا في أكياس بصل أحمر

منذ لحظة وصول الشحنة الأولى عبر الشحن الجوي، وبتحليل مسبق ومستمر في عمليات التهريب السابقة، اشتبه ضباط تفتيش جمارك دبي بشحنة أكياس من " البصل الأحمر" قادمة من دولة افريقية، حيث تم اخضاع الشحنة للفحص الدقيق بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليتبين من خلال قراءة وتحليل الصورة أثناء مرورها بالجهاز وجود كثافات مختلفة، وبتفتيش الشحنة اكتشف الضباط أنها تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة تزن 14.85 كيلو جرام، وبعد مرور عدة ساعات، كانت الشحنة الأخرى في جدول الرحلات القادمة من نفس الدولة الإفريقية وبنفس وصف البضاعة المضبوطة (أكياس البصل الأحمر)، ولكن باختلاف أسم المصدَّر والتوقيت الزمني، وعند

فحص الشحنة أثناء وصولها تم تمريرها بجهاز الكشف بالأشعة السينية ، ليكتشف ضباط جمارك دبي أنها تحتوى على مادة الماريجوانا المخدرة وبوزن 11.6 كيلو جرام.



فك رموز الضبطية



وتعقيباً على هذه العملية النوعية قال محمد عبدالله السويدي مدير أول مركز جمارك قرية الشحن في جمارك دبي: "تعكس فك رموز ضبطية الماريجوانا من قبل ضباط التفتيش المؤهلين و أصحاب الخبرات المتراكمة ما وصلت إليه جمارك دبي من قدرات فائقة في حماية منافذ الامارة الجمركية من تهريب المواد الممنوعة و المقيدة، حيث نجح ضباط التفتيش بالإدارة بعد الاشتباه في الشحنتين من تحليل بياناتهما وتمريرها على أجهزة الفحص الدقيق لكشف المحتويات و التي أظهرت كثافات معينة في عدة أكياس ضمن الشحنتين ليتم تحديد هذه الأكياس وتفتيشها تفتيشاً يدوياً دقيق ليتبين وجود مادة الماريجوانا المخدرة حيث تم التعامل مع الشحنتين و المواد المخدرة ومحضر الضبط وفق القواعد المتبعة في هذه الحالة مع شركائنا الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي" ومن جانبه قال عمر المري مدير أول مركز تفتيش جمارك بريد الإمارات إن مهارة مفتشي جمارك دبي وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ وولاء تجاه الوطن، وحرصهم على تأمين منافذ إمارة دبي أسهم بشكل مباشر في ضبط العديد من المواد الممنوعة

واحباط العديد من عمليات التهريب التي تضر بصحة وسلامة المجتمع واقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة، إضافة إلى جهودهم في تسهيل العمليات التجارية والبضائع عبر الشحن الجوي.

ريادة الجمارك الآمنة

الجدير بالذكر، أن جمارك دبي وبغايتها الاستراتيجية لقطاع التفتيش الجمركي وهي ريادة الجمارك الآمنة عالمياً حرصت على تأهيل وتدريب كوادرها البشرية بدوراتها التدريبية التخصصية لضباط التفتيش للكشف عن أحدث أساليب التهريب المستخدمة من المهربين في تمرير الممنوعات سواء القادمة عبر الشحنات المختلفة أو مع المسافرين، حيث تنوعت أساليب التهريب وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة وحرفية لتمرير الممنوعات، إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة ضباط جمارك دبي في كشف مثل هذه الأساليب، الذين يبذلون جهود مضاعفة لحماية منافذ امارة دبي من المواد المحظورة أو المقيدة، وطورت جمارك دبي من قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي للوصول إلى هذا المستوى المتقدم في تحقيق الإنجازات على صعيد التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، حيث زودت الدائرة مراكزها بأجهزة فريدة ونوعية، تستطيع مسح الشحنات والبضائع بالأشعة السينية" X- RAY "وغيرها من الأجهزة الداعمة لعمليات التفتيش الجمركي.

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