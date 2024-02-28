المالكي يطالب الصليب الأحمر بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين لدى الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنيف/PNN- طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين قسرا لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش على هامش مشاركته في أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 المنعقدة حالياً في جنيف.
وأطلع المالكي، سبولياريتش على معاناة شعبنا، وحرب الإبادة الجماعية التي تقودها حكومة نتنياهو، وهجومها الممنهج ضد كل مناحي الحياة الفلسطينية، وتدمير المؤسسات الصحية، والبنية التحتية للمياه وكل الإمدادات الصحية، بالإضافة إلى الهجوم ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
كما تطرق إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس، واجتياحات المدن والقرى، وإرهاب المستعمرين المدعوم بجيش الاحتلال، والخطط الإسرائيلية لإشعال المنطقة في شهر رمضان الفضيل.
وطالب المالكي، الصليب الأحمر لنقل كل هذه المعاناة، كونها منظمة تعمل على الأرض في فلسطين.
كما أطلعها على الجهود الدولية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين دخول المساعدات فورا، ومنع التهجير القسري.
بدورها، قالت سبولياريتش، إن الصليب الأحمر يتابع هذه القضايا كافة، ويعمل مع الأطراف من أجل تنفيذ ولايته لحماية الإنسان، استنادا إلى القانون الدولي، وإنه يعمل مع الدول من أجل توضيح ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وواجباتها في تحمل مسؤولياتها، بالإضافة إلى ضرورة
العمل من أجل وقف إطلاق النار.
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