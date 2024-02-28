المالكي يطالب الصليب الأحمر بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين لدى الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN- طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين قسرا لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش على هامش مشاركته في أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 المنعقدة حالياً في جنيف.

وأطلع المالكي، سبولياريتش على معاناة شعبنا، وحرب الإبادة الجماعية التي تقودها حكومة نتنياهو، وهجومها الممنهج ضد كل مناحي الحياة الفلسطينية، وتدمير المؤسسات الصحية، والبنية التحتية للمياه وكل الإمدادات الصحية، بالإضافة إلى الهجوم ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

كما تطرق إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس، واجتياحات المدن والقرى، وإرهاب المستعمرين المدعوم بجيش الاحتلال، والخطط الإسرائيلية لإشعال المنطقة في شهر رمضان الفضيل.

وطالب المالكي، الصليب الأحمر لنقل كل هذه المعاناة، كونها منظمة تعمل على الأرض في فلسطين.

كما أطلعها على الجهود الدولية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين دخول المساعدات فورا، ومنع التهجير القسري.

بدورها، قالت سبولياريتش، إن الصليب الأحمر يتابع هذه القضايا كافة، ويعمل مع الأطراف من أجل تنفيذ ولايته لحماية الإنسان، استنادا إلى القانون الدولي، وإنه يعمل مع الدول من أجل توضيح ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وواجباتها في تحمل مسؤولياتها، بالإضافة إلى ضرورة

العمل من أجل وقف إطلاق النار.