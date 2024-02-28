الاحتلال يهدم منزلين في الولجة شمال غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها آليات، اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق القرية، وهدمت منزلا يعود للمواطن رمزي أبو حماد وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وجزءا من منزل تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، يعود للمواطنة سعاد رضوان.
وصباح اليوم، جرفت آليات الاحتلال تسوية، وهي عبارة عن أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، وهدمت بيتا متنقلا مقاما على أنقاض منزل هُدم في عام 2017، يعود للمواطن حامد بيبوح، بحجة عدم الترخيص.
يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت في شهر شباط الجاري، خمسة منازل، ثلاثة منها للمواطنين محمود أبو خيارة، وأمين الأطرش، وجمال عبسية، تبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، ومنزلا مكونا من طابق واحد تبلغ مساحته 110 أمتار مربعة، يعود لعائلة شادي وليد رباح، ومنزلا يعود لعائلة إبراهيم ربح، وجدارا استناديا لعائلة عادل أبو سرور في منطقة عين جويزة.
يُذكر أن منطقة عيد جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة من سلطات الاحتلال، تتمثل في هدم العشرات من المنازل، وإخطار عدد آخر بوقف البناء والهدم، فضلا عن هدم جدران استنادية وتجريف أراضٍ.
MENAFN28022024000205011050ID1107910893
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.