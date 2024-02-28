الاحتلال يهدم منزلين في الولجة شمال غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها آليات، اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق القرية، وهدمت منزلا يعود للمواطن رمزي أبو حماد وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وجزءا من منزل تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، يعود للمواطنة سعاد رضوان.

وصباح اليوم، جرفت آليات الاحتلال تسوية، وهي عبارة عن أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، وهدمت بيتا متنقلا مقاما على أنقاض منزل هُدم في عام 2017، يعود للمواطن حامد بيبوح، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت في شهر شباط الجاري، خمسة منازل، ثلاثة منها للمواطنين محمود أبو خيارة، وأمين الأطرش، وجمال عبسية، تبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، ومنزلا مكونا من طابق واحد تبلغ مساحته 110 أمتار مربعة، يعود لعائلة شادي وليد رباح، ومنزلا يعود لعائلة إبراهيم ربح، وجدارا استناديا لعائلة عادل أبو سرور في منطقة عين جويزة.

يُذكر أن منطقة عيد جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة من سلطات الاحتلال، تتمثل في هدم العشرات من المنازل، وإخطار عدد آخر بوقف البناء والهدم، فضلا عن هدم جدران استنادية وتجريف أراضٍ.