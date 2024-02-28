مستشفى العودة في جباليا يعلن توقف خدماته لنفاد مخزون الوقود

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن مستشفى العودة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، توقف خدماته، جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وكان مستشفى "العودة" قد حذر أمس الثلاثاء، من توقف خدماته المقدمة إلى المرضى والجرحى، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والوقود، في ظل حصار خانق وقبضة أمنية فرضتهما القوات الإسرائيلية على مناطق شمال القطاع.

وقال مدير دائرة المراقبة والتقييم في "العودة" الطبيب محمد صالحة، في تصريح صحفي، "إن التوقف الكامل للخدمات في مستشفى العودة سيؤدي إلى حرمان تام من الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل توقف جميع المستشفيات في الشمال عن الخدمة".

وأضاف: "سيؤدي توقف المستشفى عن العمل إلى تفاقم الأزمة الصحية المعقدة بسبب العدوان المستمر والحصار الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وناشد الطبيب جميع المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية، "الضغط على الاحتلال لتزويد المستشفى بالأدوية والمواد الاستهلاكية والمستلزمات الطبية والوقود".

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى العودة لمدة 18 يومًا، إذ انتهى في 10 فبراير/شباط الجاري، مخلّفا دمارا شديدا في الطوابق العلوية للمبنى، بالإضافة إلى تدمير عدد من سيارات الإسعاف الموجودة عند مدخله.

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 29954، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.