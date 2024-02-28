مستشفى العودة في جباليا يعلن توقف خدماته لنفاد مخزون الوقود

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن مستشفى العودة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، توقف خدماته، جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية.
وكان مستشفى "العودة" قد حذر أمس الثلاثاء، من توقف خدماته المقدمة إلى المرضى والجرحى، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والوقود، في ظل حصار خانق وقبضة أمنية فرضتهما القوات الإسرائيلية على مناطق شمال القطاع.
وقال مدير دائرة المراقبة والتقييم في "العودة" الطبيب محمد صالحة، في تصريح صحفي، "إن التوقف الكامل للخدمات في مستشفى العودة سيؤدي إلى حرمان تام من الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل توقف جميع المستشفيات في الشمال عن الخدمة".
وأضاف: "سيؤدي توقف المستشفى عن العمل إلى تفاقم الأزمة الصحية المعقدة بسبب العدوان المستمر والحصار الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
وناشد الطبيب جميع المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية، "الضغط على الاحتلال لتزويد المستشفى بالأدوية والمواد الاستهلاكية والمستلزمات الطبية والوقود".
وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى العودة لمدة 18 يومًا، إذ انتهى في 10 فبراير/شباط الجاري، مخلّفا دمارا شديدا في الطوابق العلوية للمبنى، بالإضافة إلى تدمير عدد من سيارات الإسعاف الموجودة عند مدخله.
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 29954، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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