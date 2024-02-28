الاحتلال يهدم بركسا في جلبون شمال شرق جنين
التاريخ
2/28/2024 7:11:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "بركسا" في قرية جلبون شمال شرق جنين.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال هدم "بركسا" يعود للمواطن محمد نافع شلبي، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واعتقال شاب، وإعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة.
يتبع ....
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