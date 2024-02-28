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الاحتلال يهدم بركسا في جلبون شمال شرق جنين

2/28/2024 7:11:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "بركسا" في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال هدم "بركسا" يعود للمواطن محمد نافع شلبي، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واعتقال شاب، وإعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة.

يتبع ....

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