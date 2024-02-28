الوكيل جادو شكعة تحث بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- حثت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة امل جادو شكعة المملكة المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطين، ومساعدة الشعب الفلسطيني على اقامة دولته، مؤكدة ان الاعتراف هو أكبر ضامن للوصول الى حل عادل و دائم مبني على مبدأ حل الدولتين .

جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل جادو مع المدير السياسي لوزارة الخارجية البريطانية كريستيان تيرنر مساء الثلاثاء خلال زيارته الى فلسطين. حيث ناقش الطرفان اخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خصوصاً تبعات العدوان الاسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة وضرورة التوصل الى وقف كامل للعدوان.

واشارت الوكيل أن حرب الابادة في قطاع غزة، تتزامن مع الانتهاكات اليومية من قبل قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، واقتحام مختلف المدن الفلسطينية، والهجومات الارهابية للمستوطنين بتشجيع من وزراء الحكومة الاسرائيلية،

في مسعى منها الى دفع الشعب الفلسطيني للتهجير والتضييق على حياته اليومية، والقضاء على اي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.



كما حذرت الوكيل من محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينية وذلك من خلال الاقتحامات اليومية للجيش الاسرائيلي على مخيمات اللاجئين. مترافقا مع حملة تقودها الحكومة الاسرائيلية منذ سنوات لتشويه سمعة وكالة الاونروا واضعاف دورها. حاثة بريطانيا على ضرورة اعادة دعمها المالي للوكالة في اقرب وقت ممكن.

من جانبه اكد السيد تيرنر ان المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بضرورة ايجاد افق سياسي لتطبيق حل الدولتين. و انها تدعو كافة الاطراف للالتزام بهدنة طويلة تفضي في نهاية المطاف الى وقف نهائي لإطلاق النار.

وشدد تيرنر على ضرورة فتح المعابر وزيادة كمية المساعدات التي يتم ادخالها الى قطاع غزة من اجل الاستجابة الى الأزمة الانسانية الكبيرة التي يعاني منها سكان القطاع.

تضمن الوفد البريطاني نائب مدير وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الاراضي الفلسطينية واسرائيل السفير تشارلز كينج، والقنصل العام البريطاني في القدس.دايان كورنر و القنصل السياسي في القنصلية جيسن موريس ومن الجانب الفلسطيني مدير ادارة أوروبا الغربية المستشار اول إيهاب الطري ،ومسؤولة ملف بريطانيا سكرتير ثالث يارا دعيق.