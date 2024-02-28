الوكيل جادو شكعة تحث بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- حثت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة امل جادو شكعة المملكة المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطين، ومساعدة الشعب الفلسطيني على اقامة دولته، مؤكدة ان الاعتراف هو أكبر ضامن للوصول الى حل عادل و دائم مبني على مبدأ حل الدولتين .
جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل جادو مع المدير السياسي لوزارة الخارجية البريطانية كريستيان تيرنر مساء الثلاثاء خلال زيارته الى فلسطين. حيث ناقش الطرفان اخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خصوصاً تبعات العدوان الاسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة وضرورة التوصل الى وقف كامل للعدوان.
واشارت الوكيل أن حرب الابادة في قطاع غزة، تتزامن مع الانتهاكات اليومية من قبل قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، واقتحام مختلف المدن الفلسطينية، والهجومات الارهابية للمستوطنين بتشجيع من وزراء الحكومة الاسرائيلية،
في مسعى منها الى دفع الشعب الفلسطيني للتهجير والتضييق على حياته اليومية، والقضاء على اي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.
كما حذرت الوكيل من محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينية وذلك من خلال الاقتحامات اليومية للجيش الاسرائيلي على مخيمات اللاجئين. مترافقا مع حملة تقودها الحكومة الاسرائيلية منذ سنوات لتشويه سمعة وكالة الاونروا واضعاف دورها. حاثة بريطانيا على ضرورة اعادة دعمها المالي للوكالة في اقرب وقت ممكن.
من جانبه اكد السيد تيرنر ان المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بضرورة ايجاد افق سياسي لتطبيق حل الدولتين. و انها تدعو كافة الاطراف للالتزام بهدنة طويلة تفضي في نهاية المطاف الى وقف نهائي لإطلاق النار.
وشدد تيرنر على ضرورة فتح المعابر وزيادة كمية المساعدات التي يتم ادخالها الى قطاع غزة من اجل الاستجابة الى الأزمة الانسانية الكبيرة التي يعاني منها سكان القطاع.
تضمن الوفد البريطاني نائب مدير وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الاراضي الفلسطينية واسرائيل السفير تشارلز كينج، والقنصل العام البريطاني في القدس.دايان كورنر و القنصل السياسي في القنصلية جيسن موريس ومن الجانب الفلسطيني مدير ادارة أوروبا الغربية المستشار اول إيهاب الطري ،ومسؤولة ملف بريطانيا سكرتير ثالث يارا دعيق.
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