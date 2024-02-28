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الجيش المصري ينشر مشاهد لإسقاط طائراته مساعدات في غزة

2/28/2024 7:10:02 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري للجيش المصري أن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذت عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.
وكتب المتحدث العسكري المصري عبر "فيسبوك" : "استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق ، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة".


وتابع: "تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن إستمرار العمليات العسكرية بالقطاع".
وأوضح أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة.


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