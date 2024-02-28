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تأجيل الدعوى في سرقة ميرهان حسين للنطق بالحكم

2/28/2024 7:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجلت محكمة جنح المقطم، النظر في محاكمة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من شقتها.

وأمرت المحكمة بتأجيل الدعوة لجلسة يوم الخميس المقبل الموافق 29 فبراير للنطق بالحكم.


يذكر أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال لسرقة حقيبتها بداخلها مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، وكشفت التحريات أن 2 من عمال السيراميك استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة غافلوا والد ميرهان حسين خلال تواجده بالشقة وسرقوا المصوغات والأموال.

في الفن

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