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ما الحد الأقصى للبروتين في وجبة واحدة؟

2/28/2024 7:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكرار الحصول على الكثير من البروتين في وجبة واحدة قد يسبب مشاكل صحية، بما في ذلك أعراض الجهاز الهضمي، لكن ما يعتبر "أكثر من اللازم" من البروتين بالنسبة للشخص يعتمد على عوامل كثيرة.

ومن أهم هذه العوامل: العمر، والصحة العامة، ومستويات النشاط، إلى جانب عناصر أخرى.


ووفق "فري ويل هيلث"، تفيد التوصيات بتناول 0.8 غم من البروتين يومياً لكل كيلوغرام من وزن الجسم.


لكن تناول كل المدخول اليومي من البروتين في وجبة واحدة ليس صحياً، من ناحية سهولة امتصاص الجسم له.


كما أن تناوله كله في وجبة واحدة، يجعل الشخص أقل عرضة لتناول وجبة متوازنة تحتوي المجموعات الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم.


بصيغة أخرى، في حال تناول كل البروتين اليومي في وجبة واحدة سيكون البروتين هو الشيء الوحيد الذي يتم استهلاكه، بسبب عوامل الحجم والشبع.


من ناحية أخرى، يسبب استهلاك بروتين أكثر مما هو مطلوب في اليوم زيادة غير مقصودة في الوزن، حيث يتم تخزين السعرات الحرارية في مخازن الدهون بدلاً من استخدامها لنمو العضلات.


وتتضمن الآثار الجانبية للبروتين الزائد: ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وما يترتب عليه من مشاكل تتعلق بصحة القلب.


وتشمل أيضاً مشاكل الجهاز الهضمي مثل: الإمساك، والجفاف، وإرهاق الكلى والكبد عن طريق إنتاج الأمونيا الزائدة في بعض الحالات.

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