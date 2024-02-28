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جيش الاحتلال يعلن إصابة 3007 ضابط وجندي منذ بدء الحرب على غزة

2/28/2024 7:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 26 من عناصره في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأوضح أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 3007 جنود وضباط منذ بدء الحرب على غزة.


وأكد جيش الاحتلال أن 468 ضابطا وجنديا من بين المصابين جروحهم بالغة الخطورة.

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