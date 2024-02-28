جيش الاحتلال يعلن إصابة 3007 ضابط وجندي منذ بدء الحرب على غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 3007 ضابط وجندي منذ بدء الحرب على غزة
التاريخ
2/28/2024 7:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 26 من عناصره في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأوضح أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 3007 جنود وضباط منذ بدء الحرب على غزة.
وأكد جيش الاحتلال أن 468 ضابطا وجنديا من بين المصابين جروحهم بالغة الخطورة.
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