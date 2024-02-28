تفاصيل مفاجئة من اجتماع مبابي مع الرئيس الفرنسي وأمير قطر في قصر الإليزيه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في حوار جانبي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش حفل عشاء أقيم في العاصمة الفرنسية مساء الثلاثاء.وقام ماكرون بدعوة مبابي وعدد من لاعبي سان جيرمان على العشاء، بحضور ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي وأمير قطر، وسط ترقب في جميع أنحاء العالم، وتوقعات بأن هذه الجلسة لإقناعه بالبقاء في باريس.ونفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو هذا الأمر تماما، وقال إن الاجتماع ليس بهدف الجلوس مع مبابي للحديث عن مستقبله، والهدف منه لا يخص مغادرته للنادي الفرنسي على الإطلاق.وأشار إلى أن باريس لن يتقدم بأي عرض لإقناع مبابي بالتوقيع على عقد جديد بدلا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024.وأكد رومانو أن مبابي لا يتفاوض سوى مع ريال مدريد في الوقت الحالي، رغم الأنباء المنتشرة حول اهتمام أرسنال وليفربول بالتعاقد معه.

ونقل حساب "Get French Football News" مقطع فيديو لحوار جانبي سريع بين مبابي وأمير قطر، لم يكشف عن تفاصيله.

وقال خلالها ماكرون لمهاجم باريس:"يبدو أنك ستضعنا في ورطة مرة أخرى".

ويبقى كيليان مبابي مثار ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة لوجود تكهنات قوية برحيله عن بي إس جي والانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر في الصيف المقبل، بعد أن تناقلت العديد من الصحف العالمية نبأ إبلاغ مبابي للخليفي بقرار مغادرته باريس، ليدخل في مفاوضات حول تفاصيل عقده القادم مع ريال مدريد.

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