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حقيقة رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

2/28/2024 7:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية سعودية، الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي خرجت خلال الساعات الأخيرة حول رحيل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صوب أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفجر أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال مواطنه صلاح، وتوقيع عقود انضمامه نحو أحد أندية دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، لينضم إليه في الصيف المقبل".
ووفقا لمصادر صحيفة "اليوم" السعودية، فإن موقف صلاح لا يبدو واضحا حتى هذه اللحظة، فيما يتعلق برحيله إلى دوري روشن.

وأوضحت أن إدارة ليفربول تتمسك بخدمات نجمها الأول في الوقت الحالي، ولا يوجد أي جديد.
وكان صلاح ارتبط في الصيف الماضي بالانضمام لصفوف اتحاد جدة، حيث قدم "العميد" العديد من العروض الضخمة ولكن النادي الإنجليزي رفض رحيله.
وأشارت تقارير بريطانية في وقت سابق إلى أن محمد صلاح يعد هدفا رئيسيا لأندية الدوري السعودي خلال صيف 2024.
وشارك محمد صلاح في 28 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ملاعب

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