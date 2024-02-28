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برشلونة يفكر في التعاقد مع دي خيا

2/28/2024 7:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يفكر برشلونة في إبرام صفقة مفاجئة بضم حارس المرمى ديفيد دي خيا إلى صفوفه في الصيف المقبل.
قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن "حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، الذي لا يرتبط بأي فريق منذ 8 أشهر دخل حسابات النادي الكاتالوني".
وذكرت: "ديفيد دي خيا عاطلاً عن اللعب منذ إعلان رحيله عن أولد ترافورد في الموسم الماضي، ولكن رغم ذلك يرى برشلونة أنه من الممكن الاستفادة من خدماته لتدعيم حراسة المرمى في النادي".
وتابعت: "اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الإنجليزية إلى جانب الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكنه تردد رغبته في اللعب في الدوري الإسباني".
وأضافت: "بالنسبة إلى برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية، فإن صفقة انتقال مجانية لدي خيا يمكن أن تكون مفيدة، من المرجح أن تكون خطوة الحارس الإسباني بمثابة دعم للفريق بوجود الألماني أندريه تير شتيغن، الذي اجتذب اهتماماً أيضاً من الدوري السعودي".

ملاعب

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